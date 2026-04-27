REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
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27.04.2026 12:32:23
EQS-Adhoc: REPLOID Group AG: Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss beschlossen
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EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
REPLOID Group AG: Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss beschlossen
Der Vorstand der REPLOID Group AG (Gesellschaft) hat soeben beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des von der außerordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2025 genehmigten Kapitals, eine Sachkapitalerhöhung durchzuführen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats soll das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 110.043,00 um EUR 838,00 auf EUR 110.881,00 durch Ausgabe von 838 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag zu einem Ausgabepreis von EUR 1.790,00 pro Aktie erhöht werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ausschließlich die Pierer Industrie AG zugelassen, wobei die Sacheinlage der Pierer Industrie AG im Wesentlichen aus der Einräumung eines bestandzinsfreien Nutzungsrechts an einer Liegenschaft in Wels für einen Zeitraum von 32 Monaten sowie ergänzend aus der Abtretung bestehender Bestandzinsforderungen aus einem Bestandverhältnis (Laufzeit 10 Jahre ab 1. Februar 2026) besteht.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats, der voraussichtlich 14 Tage nach Veröffentlichung der Hinweisbekanntmachung zum Vorstandsbericht über den Bezugsrechtsausschluss über die Genehmigung entscheiden wird.
Es ist geplant, die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Direct Market Plus der Wiener Börse zu beantragen.
Ende der Insiderinformation
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27.04.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2315670
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2315670 27.04.2026 CET/CEST
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