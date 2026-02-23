Rheinland Aktie
WKN: 841510 / ISIN: DE0008415100
|
23.02.2026 17:00:24
EQS-Adhoc: RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag
|
EQS-Ad-hoc: Rheinland Holding AG / Schlagwort(e): Dividenden
Das vorläufige Konzernergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 beläuft sich auf 12,5 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine weiterhin positive Entwicklung und eine Ergebnisverbesserung, die der Höhe nach dem Trend der vergangenen beiden Geschäftsjahre folgt.
Aufgrund dieser Geschäfts- und Ergebnisentwicklung für das abgelaufene Geschäftsjahr und der guten Eigenmittelausstattung der Gesellschaft haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,30 Euro und einen Bonus in Höhe von 0,20 Euro je Stückaktie vorzuschlagen.
Kontakt:
Johannes Glößner
Insiderbeauftragter
Ende der Insiderinformation
23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RheinLand Holding AG
|RheinLandplatz
|41460 Neuss
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2131 290 0
|Fax:
|+49 (0)2131 290 13300
|E-Mail:
|kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de
|Internet:
|www.rheinland-versicherungsgruppe.de
|ISIN:
|DE0008415100
|WKN:
|841510
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2280238
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2280238 23.02.2026 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Rheinland AG
|30,40
|0,00%
