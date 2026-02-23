Rheinland Aktie

Rheinland Aktie

WKN: 841510 / ISIN: DE0008415100

23.02.2026 17:00:24

EQS-Adhoc: RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag

EQS-Ad-hoc: Rheinland Holding AG / Schlagwort(e): Dividenden
RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag

23.02.2026 / 17:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das vorläufige Konzernergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 beläuft sich auf 12,5 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine weiterhin positive Entwicklung und eine Ergebnisverbesserung, die der Höhe nach dem Trend der vergangenen beiden Geschäftsjahre folgt.
Aufgrund dieser Geschäfts- und Ergebnisentwicklung für das abgelaufene Geschäftsjahr und der guten Eigenmittelausstattung der Gesellschaft haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,30 Euro und einen Bonus in Höhe von 0,20 Euro je Stückaktie vorzuschlagen.
Kontakt:
Johannes Glößner
Insiderbeauftragter


Ende der Insiderinformation

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RheinLand Holding AG
RheinLandplatz
41460 Neuss
Deutschland
Telefon: +49 (0)2131 290 0
Fax: +49 (0)2131 290 13300
E-Mail: kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de
Internet: www.rheinland-versicherungsgruppe.de
ISIN: DE0008415100
WKN: 841510
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2280238

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280238  23.02.2026 CET/CEST

