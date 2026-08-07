RHÖN-KLINIKUM Aktie
WKN: 704230 / ISIN: DE0007042301
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07.08.2026 11:12:14
EQS-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft
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EQS-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges
Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg hat dem Vorstand der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft heute das Verlangen übermittelt, dass die Hauptversammlung der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft auf die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (sog. Squeeze-out) beschließt. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hält (mittelbar) mehr als 95 Prozent der Aktien der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft und ist damit Hauptaktionärin im Sinne von § 327a AktG.
Die Höhe der Barabfindung wird durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt. Die Angemessenheit der Barabfindung wird durch einen gerichtlich zu bestellenden sachverständigen Prüfer geprüft. Der Squeeze-out wird mit zustimmendem Beschluss der Hauptversammlung der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft und dessen Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Schweinfurt wirksam.
Die Beschlussfassung über den Squeeze-out soll voraussichtlich auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Januar 2027 stattfinden.
Kontakt:
Norman Dittes
Konzernbereichsleiter Finanzen
RHÖN-KLINIKUM AG
Konzernbereich Finanzen
Schlossplatz 1 • 97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Tel.: +49 9771 65-12210
Ende der Insiderinformation
07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
|Salzburger Leite 1
|97616 Bad Neustadt a. d. Saale
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)9771 - 65-0
|Fax:
|+49 (0)9771 - 97 467
|E-Mail:
|rka@rhoen-klinikum-ag.com
|Internet:
|www.rhoen-klinikum-ag.com
|ISIN:
|DE0007042301
|WKN:
|704230
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900MVGMIVUDQY9E20
|EQS News ID:
|2379290
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2379290 07.08.2026 CET/CEST
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