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07.08.2026 11:12:14

EQS-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft

EQS-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft

07.08.2026 / 11:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg hat dem Vorstand der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft heute das Verlangen übermittelt, dass die Hauptversammlung der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft auf die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (sog. Squeeze-out) beschließt. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hält (mittelbar) mehr als 95 Prozent der Aktien der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft und ist damit Hauptaktionärin im Sinne von § 327a AktG.

Die Höhe der Barabfindung wird durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt. Die Angemessenheit der Barabfindung wird durch einen gerichtlich zu bestellenden sachverständigen Prüfer geprüft. Der Squeeze-out wird mit zustimmendem Beschluss der Hauptversammlung der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft und dessen Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Schweinfurt wirksam.

Die Beschlussfassung über den Squeeze-out soll voraussichtlich auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Januar 2027 stattfinden.

Kontakt:
Norman Dittes
Konzernbereichsleiter Finanzen

RHÖN-KLINIKUM AG
Konzernbereich Finanzen
Schlossplatz 1 • 97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Tel.: +49 9771 65-12210


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Deutschland
Telefon: +49 (0)9771 - 65-0
Fax: +49 (0)9771 - 97 467
E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com
Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com
ISIN: DE0007042301
WKN: 704230
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900MVGMIVUDQY9E20
EQS News ID: 2379290

 
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2379290  07.08.2026 CET/CEST

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