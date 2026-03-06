RIXX Invest Aktie

06.03.2026 11:30:14

EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder

EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder

06.03.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder

Berlin, 6. März 2026, 11:00 Uhr, CET: Herr Dr. Andreas Sasdi scheidet aus privaten Gründen aus der Gesellschaft aus. Er wünscht der Gesellschaft weiterhin viel Erfolg.

Über RIXX Invest AG

Die RIXX Invest AG ist eine in Berlin ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Öl- und Gasvermögen, hauptsächlich durch ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, die umfangreiche Ölfelder in Texas, USA, betreibt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland
Telefon: +49 30 6293 198 70
Email: info@rixx-invest.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.

 


Ende der Insiderinformation

06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RIXX Invest AG
Kurfürstendamm 194
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 629319872
Fax: +49 30 629319873
E-Mail: info@rixx-invest.com
Internet: https://rixx-invest.com/
ISIN: DE000A3H2341
WKN: A3H234
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2287160

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287160  06.03.2026 CET/CEST

