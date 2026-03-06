RIXX Invest Aktie
WKN DE: A3H234 / ISIN: DE000A3H2341
|
06.03.2026 11:30:14
EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder
|
EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
RIXX Invest AG: Dr. Andreas Sasdi legt aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder
Berlin, 6. März 2026, 11:00 Uhr, CET: Herr Dr. Andreas Sasdi scheidet aus privaten Gründen aus der Gesellschaft aus. Er wünscht der Gesellschaft weiterhin viel Erfolg.
Über RIXX Invest AG
Die RIXX Invest AG ist eine in Berlin ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Öl- und Gasvermögen, hauptsächlich durch ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, die umfangreiche Ölfelder in Texas, USA, betreibt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland
Telefon: +49 30 6293 198 70
Email: info@rixx-invest.com
Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.
Ende der Insiderinformation
06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RIXX Invest AG
|Kurfürstendamm 194
|10707 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 629319872
|Fax:
|+49 30 629319873
|E-Mail:
|info@rixx-invest.com
|Internet:
|https://rixx-invest.com/
|ISIN:
|DE000A3H2341
|WKN:
|A3H234
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|EQS News ID:
|2287160
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2287160 06.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RIXX Invest AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu RIXX Invest AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RIXX Invest AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
|0,17
|-15,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.