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31.03.2026 14:30:14

EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte

EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
RIXX Invest AG: RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte

31.03.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte

Berlin, 31. März 2026, 14:00 Uhr, CET: Der Vorstand der RIXX Invest AG hat beschlossen, einen strukturierten Prozess zur Prüfung strategischer Optionen in Bezug auf die US-Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas Co. LLC einzuleiten. Hierzu gehört insbesondere die Einholung indikativen Marktfeedbacks/Angeboten zu wesentlichen Vermögenswerten.

Eine Entscheidung über eine Transaktion, insbesondere einen Verkauf, ist bislang nicht getroffen. Über wesentliche weitere Entwicklungen wird die Gesellschaft – soweit erforderlich – informieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland
Telefon: +49 30 6293 198 70
Email: info@rixx-invest.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.

 


Ende der Insiderinformation

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RIXX Invest AG
Kurfürstendamm 194
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 629319872
Fax: +49 30 629319873
E-Mail: info@rixx-invest.com
Internet: https://rixx-invest.com/
ISIN: DE000A3H2341
WKN: A3H234
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2301450

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2301450  31.03.2026 CET/CEST

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