RIXX Invest Aktie
WKN DE: A3H234 / ISIN: DE000A3H2341
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31.03.2026 14:30:14
EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte
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EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte
Berlin, 31. März 2026, 14:00 Uhr, CET: Der Vorstand der RIXX Invest AG hat beschlossen, einen strukturierten Prozess zur Prüfung strategischer Optionen in Bezug auf die US-Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas Co. LLC einzuleiten. Hierzu gehört insbesondere die Einholung indikativen Marktfeedbacks/Angeboten zu wesentlichen Vermögenswerten.
Eine Entscheidung über eine Transaktion, insbesondere einen Verkauf, ist bislang nicht getroffen. Über wesentliche weitere Entwicklungen wird die Gesellschaft – soweit erforderlich – informieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland
Telefon: +49 30 6293 198 70
Email: info@rixx-invest.com
Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RIXX Invest AG
|Kurfürstendamm 194
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|info@rixx-invest.com
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|ISIN:
|DE000A3H2341
|WKN:
|A3H234
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|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|EQS News ID:
|2301450
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