WKN DE: A3H234 / ISIN: DE000A3H2341

02.03.2026 13:00:14

EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: RIXX Invest AG – Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
RIXX Invest AG: RIXX Invest AG – Veränderung im Vorstand

02.03.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RIXX Invest AG: RIXX Invest AG – Veränderung im Vorstand

Berlin, 2. März 2026, 12:30 Uhr, CET: Herr Sönke Liebig hat sein Amt als Mitglied des Vorstands der RIXX Invest AG am 25.02.2026 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Entscheidung erfolgt im gegenseitigen Respekt und ohne inhaltliche oder strategische Differenzen zwischen Herrn Liebig und dem Aufsichtsrat. 

Der Vorstandsdienstvertrag endet gemäß den vertraglichen Vereinbarungen mit Ablauf der vorgesehenen Frist. Herr Liebig wird eine geordnete Übergabe der laufenden Vorgänge sicherstellen.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Liebig für die Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.
Über RIXX Invest AG

Die RIXX Invest AG ist eine in Berlin ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Öl- und Gasvermögen, hauptsächlich durch ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, die umfangreiche Ölfelder in Texas, USA, betreibt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland
Telefon: +49 30 6293 198 70
Email: info@rixx-invest.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.
 


Ende der Insiderinformation

02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RIXX Invest AG
Kurfürstendamm 194
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 629319872
Fax: +49 30 629319873
E-Mail: info@rixx-invest.com
Internet: https://rixx-invest.com/
ISIN: DE000A3H2341
WKN: A3H234
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2283844

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283844  02.03.2026 CET/CEST

