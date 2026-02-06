RM Rheiner Management Aktie
WKN: 701870 / ISIN: DE0007018707
|
06.02.2026 17:03:43
EQS-Adhoc: RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis
|
EQS-Ad-hoc: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis
Ende der Insiderinformation
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RM Rheiner Management AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221-820320
|Fax:
|0221-82032-30
|E-Mail:
|info@rheiner-management.de
|Internet:
|www.rheiner-management.de
|ISIN:
|DE0007018707
|WKN:
|701870
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2272898
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272898 06.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RM Rheiner Management AG
|
06.02.26
|EQS-Adhoc: RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-DD: RM Rheiner Management AG: i3 Cologne Investors GmbH, Kauf (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-DD: RM Rheiner Management AG: i3 Cologne Investors GmbH, buy (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-DD: RM Rheiner Management AG: Dr. Georg Issels, sell (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-DD: RM Rheiner Management AG: Dr. Georg Issels, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu RM Rheiner Management AG
Aktien in diesem Artikel
|RM Rheiner Management AG
|38,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.