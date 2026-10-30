Rubean Aktie

Rubean für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 512080 / ISIN: DE0005120802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 13:00:53

EQS-Adhoc: Rubean AG erweitert Kapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Rubean AG erweitert Kapitalerhöhung

30.10.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Rubean AG erweitert Kapitalerhöhung
  • Ausgabe von 556.333 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zum Bezugspreis von 4,50 Euro je Aktie beschlossen

München, den 30. Oktober 2026. Das kräftig wachsende Fin-Tech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat die Kapitalerhöhung aufgrund erhöhter Nachfrage erweitert. Der Aufsichtsrat hat nach Vorschlag des Vorstands der Erhöhung des Grundkapitals von 556.333,00 Euro durch Ausgabe von 556.333 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zugestimmt. Bisher war eine Ausgabe von bis zu 500.000 Aktien vorgesehen. Das bestehende Grundkapital von 4.939.459 Euro wird nach Umsetzung der Kapitalerhöhung auf 5.495.792,00 Euro steigen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt im Zuge einer prospektfreien Platzierung unter einer teilweisen Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025/I. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt. Der Bezugspreis beträgt 4,50 Euro je „Neuer Aktie“. Die Kapitalerhöhung wird von Montega Markets als Sole Bookrunner begleitet.

Der Vorstand

Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in großen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG
Jörg Bretschneider
Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg
+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40
presse@german-communications.com

Jochen Pielage     
Rubean AG     
Kistlerhofstr. 168, D-81379 München 
+49 89 357560    
jochen.pielage@rubean.com

 



Ende der Insiderinformation

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Telefon: 089-357560
Fax: 089-35756111
E-Mail: info@rubean.com
Internet: www.rubean.com
ISIN: DE0005120802
WKN: 512080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200FE9HIZMPWLOP18
EQS News ID: 2425692

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425692  30.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rubean AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rubean AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rubean AG 4,86 4,29% Rubean AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen