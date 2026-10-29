Rubean Aktie
WKN DE: 512080 / ISIN: DE0005120802
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29.10.2026 17:53:13
EQS-Adhoc: Rubean AG strengthens Its Capital Base to Support Further Growthean
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EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Key word(s): Capital measures / Capital increase/Capital measures / Capital increase
End of Inside Information
29-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Germany
|Phone:
|089-357560
|Fax:
|089-35756111
|E-mail:
|info@rubean.com
|Internet:
|www.rubean.com
|ISIN:
|DE0005120802
|WKN:
|512080
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|EQS News ID:
|2424882
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2424882 29-Oct-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rubean AG
|
30.10.26
|EQS-Adhoc: Rubean AG erweitert Kapitalerhöhung (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-Adhoc: Rubean AG expands Capital Increase (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: Rubean AG: Rubean AG stärkt Kapitalbasis für mehr Wachstum (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: Rubean AG: Rubean AG Strengthens Its Capital Base to Support Further Growth (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: Rubean AG strengthens Its Capital Base to Support Further Growthean (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: Rubean AG stärkt Kapitalbasis für mehr Wachstum (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-News: HS-Soft AG setzt auf Rubean SoftPOS bei Bäckerei-Kassen (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-News: HS-Soft AG opts for Rubean SoftPOS for bakery till systems (EQS Group)
Analysen zu Rubean AG
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Aktien in diesem Artikel
|Rubean AG
|4,86
|4,29%
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