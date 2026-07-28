RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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28.07.2026 18:52:54
EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Vorläufiges Halbjahresergebnis der RWE AG übertrifft Markterwartungen, Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erhöht
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EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
RWE hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen des Marktes übertroffen. Insbesondere die Segmente Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung erzielten ein außerordentlich gutes Ergebnis aufgrund einer starken operativen Performance und profitierten daneben von positiven Einmaleffekten. Für das zweite Halbjahr werden zusätzlich positive Ergebnisbeiträge aus der aufgestockten Beteiligung an der Amprion GmbH sowie höheren Commodity-Preisen erwartet. Auf dieser Basis erhöht RWE die Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 wie folgt:
Geschäftsjahr 2026:
Geschäftsjahr 2027:
Die folgenden Zahlen für das erste Halbjahr 2026 sind vorläufig und ungeprüft:
Definitionen der zentralen Ergebniskennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 auf Seite 26.
Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr und der Zwischenbericht werden am 13. August 2026 veröffentlicht.
Kontakt:Dr. Ulrich Rust, General Counsel
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
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|Fax:
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|E-Mail:
|invest@rwe.com
|Internet:
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|ISIN:
|DE0007037129, Weitere ISINs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter https://www.rwe.com/investor-relations/fremdkapital-und-kreditratings/anleihen-und-sustainable-finance/, aufgelistet.,
|WKN:
|703712, Weitere WKNs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter https://www.rwe.com/investor-relations/fremdkapital-und-kreditratings/anleihen-und-sustainable-finance/ aufgelistet.
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|EQS News ID:
|2373004
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2373004 28.07.2026 CET/CEST
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