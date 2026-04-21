Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
21.04.2026 17:07:44
EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Ergebniskennzahlen des ersten Quartals 2026 über den Analystenerwartungen; Ergebnisprognose 2026 angehoben
|
EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
Basierend auf jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Geschäftszahlen verzeichnete der Salzgitter-Konzern im ersten Quartal 2026 2,3 Mrd. € Außenumsatz (Q1 2025: 2,3 Mrd. €), 280 Mio. € EBITDA VX (Q1 2025: 79 Mio. €) sowie 179 Mio. € EBT VX
Aufgrund der vielfältigen geopolitischen Unsicherheiten bleibt die Prognostizierbarkeit sowohl der weiteren konjunkturellen Entwicklung als auch der Bewertung börsennotierter Wirtschaftsgüter eingeschränkt. Die geplanten öffentlichen Investitions- und Infrastrukturprogramme führen noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Gleichwohl erwarten wir im weiteren Jahresverlauf positive Impulse aus den EU-Handelsschutzmaßnahmen. Insgesamt rechnen wir weiterhin mit einer lediglich moderaten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und erwarten im Geschäftsjahr 2026 für den Salzgitter-Konzern nunmehr:
In dieser Prognose sind Auswirkungen aus der möglichen Umsetzung der am 6. Februar 2026 bekanntgegebenen Eckpunkte zur Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG nicht berücksichtigt.
Da die Bewertung der im Oktober 2025 platzierten Umtauschanleihe zu nicht operativ bedingten und mitunter signifikanten Ergebnisschwankungen führen kann, basiert die Konzernprognose seit dem Geschäftsjahr 2026 auf bereinigten Steuerungskennzahlen. Bei der Berechnung des EBT VX (Earnings before Taxes and Valuation Exchangeable) und EBITDA VX (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Valuation Exchangeable) sowie des ROCE VX (Return on Capital Employed) werden die Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung der Umtauschanleihe stehen, eliminiert.
Weitere Details zum Abschluss des ersten Quartals 2026 werden wie vorgesehen am 12. Mai 2026 veröffentlicht.
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
E-Mail ir@salzgitter-ag.de
Ende der Insiderinformation
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5341 21-01
|Fax:
|+49 5341 21-2727
|E-Mail:
|info@salzgitter-ag.de
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|ISIN:
|DE0006202005
|WKN:
|620200
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2312296
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2312296 21.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salzgitter
|
23.04.26
|EQS-HV: Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in Wolfsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
23.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
22.04.26
|MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.04.26
|ANALYSE-FLASH: Citigroup belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
21.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 36 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Salzgitter
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|24.03.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|49,44
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.