Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
10.02.2026 13:39:44
EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen des Geschäftsjahres 2025; Management Guidance 2026 verabschiedet
|
EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Basierend auf jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Geschäftszahlen verzeichnete der Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahres 2025 9,0 Mrd. € Außenumsatz (2024: 10,0 Mrd. €), 376 Mio. € Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA; 2024: 445 Mio. €) sowie -28 Mio. € Vorsteuerresultat (EBT; 2024: – 296 Mio. €). Damit fällt das Ergebnis spürbar besser aus als zuletzt prognostiziert. Dies ist zurückzuführen auf 180 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (2024: 184 Mio. €), der insbesondere im vierten Quartal von hohen Bewertungseffekten aus Metallpreisschwankungen positiv beeinflusst war. Gegenläufig wirkten
Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt auch zu Beginn des Jahres 2026 weiter angespannt. Die geplanten öffentlichen Investitions- und Infrastrukturprogramme führen noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positive Impulse für unsere Branche erwarten wir hingegen von den Handelsschutzmaßnahmen der EU. Insgesamt rechnen wir nur mit einer moderaten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und antizipieren im Geschäftsjahr 2026 für den Salzgitter-Konzern:
In dieser Prognose sind Auswirkungen aus der möglichen Umsetzung der am 6. Februar 2026 bekanntgegebenen Eckpunkte zur Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG nicht berücksichtigt.
Da die Bewertung der im Oktober 2025 platzierten Umtauschanleihe zu nicht operativ bedingten und mitunter signifikanten Ergebnisschwankungen führen kann, basiert die Konzernprognose ab dem Geschäftsjahr 2026 auf bereinigten Steuerungskennzahlen. Bei der Berechnung des EBT VX (Earnings before Taxes and Valuation Exchangeable) und EBITDA VX (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Valuation Exchangeable) sowie des ROCE VX (Return on Capital Employed) werden die Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung der Umtauschanleihe stehen, eliminiert.
Weitere Details zum Abschluss des Geschäftsjahres 2025 werden wie vorgesehen am 23. März 2026 veröffentlicht.
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
E-Mail ir@salzgitter-ag.de
Ende der Insiderinformation
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5341 21-01
|Fax:
|+49 5341 21-2727
|E-Mail:
|info@salzgitter-ag.de
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|ISIN:
|DE0006202005
|WKN:
|620200
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2274172
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274172 10.02.2026 CET/CEST
