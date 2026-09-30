SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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30.09.2026 11:10:43
EQS-Adhoc: SBF adjusts its 2026 earnings forecast following the provisional insolvency administration of a customer
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EQS-Ad-hoc: SBF AG / Key word(s): Forecast / Full year
SBF adjusts its 2026 earnings forecast following the provisional insolvency administration of a customer
Leipzig, 30 September 2026 – SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), a listed specialist in innovative solutions for rail vehicles, lighting, electromechanics and sensor technology, has been informed that one of its customers is subject to provisional insolvency administration. As of today, outstanding receivables from this customer amount to approximately EUR 1.0 million. SBF expects a significant portion of the receivables to be uncollectible; recoveries from collateral or from the insolvency proceedings are not included in the adjusted forecast and would improve the result accordingly.
End of Inside Information
30-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Germany
|Phone:
|+49 (0)341 65235894
|E-mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JQA0PJDPUPXU64
|EQS News ID:
|2407784
|End of Announcement
|EQS News Service
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2407784 30-Sep-2026 CET/CEST
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