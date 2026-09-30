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WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22

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30.09.2026 11:10:43

EQS-Adhoc: SBF adjusts its 2026 earnings forecast following the provisional insolvency administration of a customer

EQS-Ad-hoc: SBF AG / Key word(s): Forecast / Full year
SBF adjusts its 2026 earnings forecast following the provisional insolvency administration of a customer

30-Sep-2026 / 11:10 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SBF adjusts its 2026 earnings forecast following the provisional insolvency administration of a customer

Leipzig, 30 September 2026 – SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), a listed specialist in innovative solutions for rail vehicles, lighting, electromechanics and sensor technology, has been informed that one of its customers is subject to provisional insolvency administration. As of today, outstanding receivables from this customer amount to approximately EUR 1.0 million. SBF expects a significant portion of the receivables to be uncollectible; recoveries from collateral or from the insolvency proceedings are not included in the adjusted forecast and would improve the result accordingly.

The expected bad debt loss will reduce EBITDA for fiscal year 2026 by EUR 0.8 million to EUR 1.0 million. SBF is therefore adjusting its EBITDA forecast for fiscal year 2026 and now expects EBITDA to range from EUR 0.9 million to EUR 1.5 million (previously: EUR 1.8 million to EUR 2.4 million).

Company contact:

SBF AG
The Executive Board
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com



End of Inside Information

30-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Germany
Phone: +49 (0)341 65235894
E-mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Listed: Regulated Unofficial Market in Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JQA0PJDPUPXU64
EQS News ID: 2407784

 
End of Announcement EQS News Service

2407784  30-Sep-2026 CET/CEST

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