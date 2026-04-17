SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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17.04.2026 19:13:34
EQS-Adhoc: SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor – Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt aber unter Prognose
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EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor –
Leipzig, 17. April 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, legt vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Umsatz liegt mit rund 40,7 Mio. Euro (2024: 47,2 Mio. Euro) innerhalb der zuletzt prognostizierten Bandbreite von 39 bis 41 Mio. Euro. Das vorläufige EBITDA erreicht 1,04 Mio. Euro (2024: 0,6 Mio. Euro) und liegt damit unter der Spanne von 1,7 bis 2,1 Mio. Euro. Die finalen Zahlen wird die Gesellschaft Ende April veröffentlichen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)341 65235894
|E-Mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2310700
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2310700 17.04.2026 CET/CEST
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