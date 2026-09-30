SBF Aktie

SBF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 11:10:43

EQS-Adhoc: SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an

EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an

30.09.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an

Leipzig, 30. September 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, wurde über die vorläufige Insolvenzverwaltung eines Kunden informiert. Es bestehen zum heutigen Tag offene Forderungen gegenüber diesem Kunden in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro. SBF geht von einem weitgehenden Ausfall der Forderungen aus; Rückflüsse aus Sicherheiten oder aus dem Insolvenzverfahren sind in der angepassten Prognose nicht enthalten und würden das Ergebnis entsprechend verbessern.

Der erwartete Forderungsausfall belastet das EBITDA des Geschäftsjahres 2026 um 0,8 bis 1,0 Mio. Euro. SBF passt daher die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und erwartet nunmehr ein EBITDA in einer Spanne von 0,9 bis 1,5 Mio. Euro (zuvor: 1,8 bis 2,4 Mio. Euro).

Unternehmenskontakt:

SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com



Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JQA0PJDPUPXU64
EQS News ID: 2407784

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407784  30.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

mehr Nachrichten

Analysen zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SBF AG (ex Corona Equity Partner) 2,32 -4,92% SBF AG (ex Corona Equity Partner)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:49 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen