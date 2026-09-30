SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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30.09.2026 11:10:43
EQS-Adhoc: SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an
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EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an
Leipzig, 30. September 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, wurde über die vorläufige Insolvenzverwaltung eines Kunden informiert. Es bestehen zum heutigen Tag offene Forderungen gegenüber diesem Kunden in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro. SBF geht von einem weitgehenden Ausfall der Forderungen aus; Rückflüsse aus Sicherheiten oder aus dem Insolvenzverfahren sind in der angepassten Prognose nicht enthalten und würden das Ergebnis entsprechend verbessern.
Ende der Insiderinformation
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)341 65235894
|E-Mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JQA0PJDPUPXU64
|EQS News ID:
|2407784
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2407784 30.09.2026 CET/CEST
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