EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Anpassung Mittelfristziele 2028

EQS-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

Schaeffler AG: Anpassung Mittelfristziele 2028



31.07.2026 / 11:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Herzogenaurach, den 31. Juli 2026 – Die Schaeffler AG (DE000SHA0100) gibt bekannt, dass sie ausgehend von den Ergebnissen der jährlichen Strategieplanung die Mittelfristziele für 2028 anpasst, die auf dem Capital Markets Day im September 2025 kommuniziert wurden.

Aufgrund der deutlich reduzierten Markterwartungen insbesondere für das Geschäft mit Pkw und leichten Nutzfahrzeugen erwartet die Schaeffler AG nun im Geschäftsjahr 2028 Umsatzerlöse zwischen 24,00 Mrd. Euro und 26,00 Mrd. Euro (zuvor: 27,00 Mrd. Euro bis 29,00 Mrd. Euro).

Das mittelfristige Ziel, im Jahr 2028 eine bereinigte EBIT-Marge auf Gruppenebene zwischen 6,0 Prozent und 8,0 Prozent zu erreichen, bleibt unverändert, ebenso wie das Ziel eines bereinigten Free Cashflows von 400 Mio. Euro bis 600 Mio. Euro.

Für die Sparte E-Mobility wird infolge einer marktbedingten Anpassung des Auftragsbestands das Umsatzziel 2028 auf eine Bandbreite zwischen 6,25 Mrd. Euro und 7,25 Mrd. Euro (zuvor: 8,25 Mrd. Euro bis 9,00 Mrd. Euro) reduziert. Gleichzeitig wird die bereinigte EBIT-Marge nun in einer Spanne zwischen -4,0 Prozent und 0,0 Prozent (zuvor: mindestens 0,0 Prozent) erwartet. Die Erreichung des Break-Even auf operativer Ebene bleibt damit weiterhin im Fokus.

In der Sparte Bearings & Industrial Solutions (B&IS) stellt die Schaeffler AG für das Geschäftsjahr 2028 nun Umsatzerlöse zwischen 6,50 Mrd. Euro und 7,00 Mrd. Euro (zuvor: 6,75 Mrd. Euro bis 7,25 Mrd. Euro) in Aussicht. Angesichts der Fortschritte bei der Umsetzung der Strukturmaßnahmen geht das Unternehmen unverändert von einer bereinigten EBIT-Marge für die Sparte B&IS zwischen 9,0 Prozent und 11,0 Prozent aus.

Die bereinigten EBIT-Margen der beiden Sparten Powertrain & Chassis (PTC) und Vehicle Lifetime Solutions (VLS) werden jeweils um 0,5 Prozentpunkte angehoben. In der aktualisierten Planung wird für das Jahr 2028 für PTC nun eine bereinigte EBIT-Marge von 10,5 Prozent bis 12,5 Prozent (zuvor: 10,0 Prozent bis 12,0 Prozent) und für VLS von 14,0 Prozent bis 16,0 Prozent (zuvor: 13,5 Prozent bis 15,5 Prozent) in Aussicht gestellt.

Die Schaeffler AG wird am 5. August 2026 die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlichen und im Rahmen der Präsentation der Halbjahreszahlen weiterführende Informationen zur Anpassung der mittelfristigen Ziele bekannt geben.

Rechtliche Hinweise:

Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Schaeffler AG wesentlich von den hier gegebenen Zahlen abweichen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der Schaeffler AG (abrufbar unter https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/).

Kontakt:

Heiko Eber, Head of Investor Relations

Tel.: +49 9132 82 88125

E-Mail: heiko.eber@schaeffler.com

Dr. Axel Lüdeke, Head of Group Communications & Public Affairs

Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail: presse@schaeffler.com