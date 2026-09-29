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29.09.2026 08:51:43

EQS-Adhoc: Schloss Wachenheim AG beschließt Vorbereitung des Wechsels der Börsennotierung vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Schloss Wachenheim AG beschließt Vorbereitung des Wechsels der Börsennotierung vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

29.09.2026 / 08:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schloss Wachenheim AG beschließt Vorbereitung des Wechsels der Börsennotierung vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse 

Der Vorstand der Schloss Wachenheim AG, Trier, hat am 29. September 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (General Standard) in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse („Scale-Segment“) vorzubereiten. Es ist beabsichtigt, bei der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Stuttgart den Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt zu beantragen und parallel dazu die Einbeziehung der Aktien in das Scale-Segment zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür relevanter Voraussetzungen.

Das Scale-Segment richtet sich als KMU-Wachstumsmarkt insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen. Der Vorstand vertritt die Auffassung, dass das Scale-Segment angesichts der Größe und Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft einen besser geeigneten Handelsrahmen für die Aktien der Gesellschaft bietet. Die mit einer Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen Anforderungen und Kosten stehen für ein Unternehmen der Größe der Gesellschaft nach Einschätzung des Vorstands nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den damit einhergehenden Vorteilen. Durch den Wechsel in das Scale-Segment wird insofern eine administrative Entlastung erzielt, ohne dass dies die Handelbarkeit der Aktien einschränkt.

Der Segmentwechsel einschließlich des damit verbundenen Widerrufs der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt ist gemäß § 39 Abs. 2 BörsG ohne ein Delisting-Erwerbsangebot zulässig.


Kontakt:

Boris Schlimbach
Mitglied des Vorstands
Telefon: +49 651 9988-200



Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schloss Wachenheim AG
Niederkircher Straße 27
54294 Trier
Deutschland
Telefon: 0651-9988 0
Fax: 0651-9988 104
E-Mail: info@schloss-wachenheim.de
Internet: www.schloss-wachenheim.com
ISIN: DE0007229007
WKN: 722900
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900H37S84ND4UQ869
EQS News ID: 2406694

 
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2406694  29.09.2026 CET/CEST

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