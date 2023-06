EQS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Aufsichtsrat designiert Vorstandsteam ab 1.1.2024

EQS-Ad-hoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Personalie

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Aufsichtsrat designiert Vorstandsteam ab 1.1.2024



07.06.2023

ADHOC SBO: Aufsichtsrat designiert Vorstandsteam ab 1.1.2024 Der Aufsichtsrat von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), die im ATX der Wiener Börse notiert, hat den Beschluss zum designierten Vorstandsteam des Unternehmens per 1.1.2024 gefasst. Zu Jahresbeginn hatte Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann nach 22 Jahren als CEO mitgeteilt, seinen bis Jahresende laufenden Vertrag nicht zu verlängern, er bleibt bis zu diesem Zeitpunkt jedoch voll operativ in der Funktion. Die zeitgerechte Entscheidung des Aufsichtsrats gewährleistet einen sehr strukturierten Übergabeprozess. Ab Jänner 2024 übernimmt Klaus Mader, derzeit Finanzvorstand (CFO) von SBO, die Position des Vorstandsvorsitzenden (CEO) und CFO in Personalunion. Campbell MacPherson, derzeit Leiter der SBO-Division Advanced Manufacturing & Services (AMS), rückt in den Vorstand auf und wird Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens. Mit dieser Entscheidung kombiniert der Aufsichtsrat beste Fach- und Marktkenntnis mit hoher Kontinuität in der Unternehmensführung. Über Klaus Mader Der studierte Betriebswirt Klaus Mader, 53, ist seit Herbst 2015 als CFO im Vorstand von SBO. Von 2000 bis 2015 hielt er Führungspositionen in der Tyrolit Gruppe inne, darunter zehn Jahre als Executive Vice President Finance & Administration. Zuvor war der Finanzexperte in verschiedenen Positionen im Bereich Finanz, Controlling und Steuern unter anderem bei Wienerberger Baustoffindustrie AG tätig. Über Campbell MacPherson Campbell MacPherson, 48, war bislang insgesamt 15 Jahre für den SBO-Konzern tätig. Vor seiner aktuellen Position als Executive Vice President der AMS-Division von SBO war der Brite unter anderem Geschäftsführer der Tochtergesellschaften in Großbritannien und Vietnam. Weitere berufliche Stationen umfassten die CEO-Funktion bei Premier Hytemp sowie Führungspositionen bei Havelock Europa und Forth Tool & Valve. Er studierte Ingenieurswesen an der Universität Strathclyde in Glasgow. Rückfragen: Andreas Böcskör, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Tel: +43 2630 315 252 E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ildiko Füredi-Kolarik, Metrum Communications Tel: +43 1 504 69 87 351 E-Mail: i.fueredi@metrum.at



