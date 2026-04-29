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29.04.2026 19:08:14

EQS-Adhoc: Schulte-Schlagbaum AG: Dividende für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Dividenden/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Schulte-Schlagbaum AG: Dividende für das Geschäftsjahr 2025

29.04.2026 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Schulte-Schlagbaum AG bestätigt die Prognose für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025.

Im Geschäftsjahr 2025 hat der Konzern Umsatzerlöse in Höhe von rund 57.331 TEUR erzielt und liegt damit auf dem Umsatzniveau des Vorjahres (Abw. um +0,02%). Insgesamt ist das betriebliche Ergebnis (EBIT) des Konzerns auf +1.307 TEUR (Vorjahr: +737 TEUR) sowie das Konzernergebnis (EAT) auf +874 TEUR (Vorjahr: +272 TEUR) gestiegen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 29. April 2026 den Jahresabschluss (inkl. Lagebericht) der Schulte-Schlagbaum AG zum 31. Dezember 2025 festgestellt und den Konzernabschluss (inkl. Konzernlagebericht) zum 31. Dezember 2025 gebilligt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 24. Juni 2026 stattfindenden Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR pro Stückaktie auszuzahlen. Der darüberhinausgehende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Kontakt:
Katharina Wagner
Leitung Finanzen & Controlling
Tel: +49 2051 2086-0
E-Mail: katharina.wagner@sag-schlagbaum.com


Ende der Insiderinformation

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG
Nevigeser Straße 100 - 110
42553 Velbert
Deutschland
Telefon: +492051/2086-0
E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com
Internet: http://www.sag-schlagbaum.com
ISIN: DE0007190001
WKN: 719000
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate BSX
EQS News ID: 2318298

 
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2318298  29.04.2026 CET/CEST

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