EQS-Adhoc: Schulte-Schlagbaum AG: Dividende für das Geschäftsjahr 2025

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Schulte-Schlagbaum AG: Dividende für das Geschäftsjahr 2025



29.04.2026 / 19:08 CET/CEST

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Die Schulte-Schlagbaum AG bestätigt die Prognose für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025.



Im Geschäftsjahr 2025 hat der Konzern Umsatzerlöse in Höhe von rund 57.331 TEUR erzielt und liegt damit auf dem Umsatzniveau des Vorjahres (Abw. um +0,02%). Insgesamt ist das betriebliche Ergebnis (EBIT) des Konzerns auf +1.307 TEUR (Vorjahr: +737 TEUR) sowie das Konzernergebnis (EAT) auf +874 TEUR (Vorjahr: +272 TEUR) gestiegen.



Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 29. April 2026 den Jahresabschluss (inkl. Lagebericht) der Schulte-Schlagbaum AG zum 31. Dezember 2025 festgestellt und den Konzernabschluss (inkl. Konzernlagebericht) zum 31. Dezember 2025 gebilligt.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 24. Juni 2026 stattfindenden Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR pro Stückaktie auszuzahlen. Der darüberhinausgehende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Kontakt:

Katharina Wagner

Leitung Finanzen & Controlling

Tel: +49 2051 2086-0

E-Mail: katharina.wagner@sag-schlagbaum.com



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