EQS-Adhoc: Schulte-Schlagbaum AG: Schulte-Schlagbaum AG ab 1. Januar 2024 mit weiterem Vorstand

Schulte-Schlagbaum AG

Schulte-Schlagbaum AG: Schulte-Schlagbaum AG ab 1. Januar 2024 mit weiterem Vorstand



25.08.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Aufsichtsrat der Schulte-Schlagbaum AG (SAG) hat in seiner außerordentlichen Sitzung am späten Donnerstagabend des 24. August 2023 beschlossen Herrn Johannes Weißbach mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum weiteren Vorstand der SAG zu bestellen. Herr Weißbach, aktuell Aufsichtsrat der SAG, wird sein Amt mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 niederlegen. Herr Weißbach ist gelernter Diplom Ingenieur im konstruktiven Ingenieurbau und aktuell Geschäftsführer der ZECH Umwelt Holding GmbH und der ZECH International Holding GmbH. Wir freuen uns sehr, Herrn Johannes Weißbach als neues Mitglied im Vorstand begrüßen zu können. Mit der Bestellung von Herrn Johannes Weißbach ist es uns gelungen eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise für den Vorstand zu gewinnen. Zusammen mit dem Vorstand Peter Pongratz, der die Rolle des Sprechers des Vorstandes behält, haben wir ein schlagkräftiges Vorstandsteam geformt., bekräftigte Aufsichtsratsvorsitzender Vaios Kastanis. Darüber hinaus konnten wir Personen für wichtige Management Positionen zurückgewinnen die langjährige Erfahrung im Unternehmen haben. Weiterhin konnten wir uns ebenso auf der operativen Ebene mit professionellen Kräften verstärken, die bereits jetzt und in der Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Neuausrichtung leisten werden. Kontakt:

Sven Gill

Kaufmännische Leitung

Tel: +492051/2086-117

E-Mail: sven.gill@sag-schlagbaum.com



