SCP Standard Capital Partners Aktie
WKN DE: A12UPJ / ISIN: DE000A12UPJ7
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31.08.2026 15:40:13
EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.
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EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.
Die SCP wird sämtliche Geschäftsanteile an der VANEA Technologies GmbH und der Nocturne Technologies GmbH in eine 100%ige Tochtergesellschaft der SCP einbringen. Die Einbringung soll handelsbilanziell zum Verkehrswert erfolgen und zur Aktivierung stiller Reserven führen. Im Einzelabschluss der SCP wird daraus voraussichtlich ein liquiditätsneutraler, handelsbilanzieller Buchgewinn im Volumen von ca. EUR 35 Mio. resultieren, der das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend erhöht.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCP Standard Capital Partners AG
|Holzstraße 28/30
|80469 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 2323 85 50
|Fax:
|+49 89 2323 85 519
|E-Mail:
|ir@vanea.ai
|Internet:
|www.vanea.ai
|ISIN:
|DE000A12UPJ7
|WKN:
|A12UPJ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HQULSBCELVUD31
|EQS News ID:
|2391022
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2391022 31.08.2026 CET/CEST
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