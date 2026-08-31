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31.08.2026 15:40:13

EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.

EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.

31.08.2026 / 15:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SCP Standard Capital Partners AG erwartet aus Erwerb der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH einen Buchgewinn von ca. EUR 35 Mio.

München, 31. August 2026. Per Ad-hoc-Mitteilung vom 20. August 2026 hat der Vorstand der SCP Standard Capital Partners AG („SCP“ oder die „Gesellschaft“) den Erwerb sämtlicher Anteile an der VANEA Technologies GmbH sowie der Nocturne Technologies GmbH bekannt gegeben.

Die SCP wird sämtliche Geschäftsanteile an der VANEA Technologies GmbH und der Nocturne Technologies GmbH in eine 100%ige Tochtergesellschaft der SCP einbringen. Die Einbringung soll handelsbilanziell zum Verkehrswert erfolgen und zur Aktivierung stiller Reserven führen. Im Einzelabschluss der SCP wird daraus voraussichtlich ein liquiditätsneutraler, handelsbilanzieller Buchgewinn im Volumen von ca. EUR 35 Mio. resultieren, der das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend erhöht.

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 03 30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCP Standard Capital Partners AG
Holzstraße 28/30
80469 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2323 85 50
Fax: +49 89 2323 85 519
E-Mail: ir@vanea.ai
Internet: www.vanea.ai
ISIN: DE000A12UPJ7
WKN: A12UPJ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HQULSBCELVUD31
EQS News ID: 2391022

 
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2391022  31.08.2026 CET/CEST

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