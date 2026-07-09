SCP Standard Capital Partners Aktie
WKN DE: A12UPJ / ISIN: DE000A12UPJ7
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09.07.2026 11:05:14
EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker Appointed Chairman of the Management Board and CEO
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EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker Appointed Chairman of the Management Board and CEO
Ms. Stephanie Schettler-Köhler will remain a member of the Management Board and will assume the role of Chief Operating Officer (COO).
CROSS ALLIANCE communication GmbH
End of Inside Information
09-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SCP Standard Capital Partners AG
|Holzstraße 28/30
|80469 Munich
|Germany
|Phone:
|+49 89 2323 85 50
|Fax:
|+49 89 2323 85 519
|E-mail:
|ir@standardcapitalpartners.xyz
|Internet:
|www.standardcapitalpartners.xyz
|ISIN:
|DE000A12UPJ7
|WKN:
|A12UPJ
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2362648
|End of Announcement
|EQS News Service
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2362648 09-Jul-2026 CET/CEST
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