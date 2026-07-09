SCP Standard Capital Partners Aktie

SCP Standard Capital Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12UPJ / ISIN: DE000A12UPJ7

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09.07.2026 11:05:14

EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker Appointed Chairman of the Management Board and CEO

EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker Appointed Chairman of the Management Board and CEO

09-Jul-2026 / 11:05 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker Appointed Chairman of the Management Board and CEO

Munich, 9 July 2026. The Supervisory Board of SCP Standard Capital Partners AG (WKN: A12UPJ | ISIN: DE000A12UPJ7 | XETRA ticker: CAP) resolved today to appoint Mr. Fabian Becker as Chairman of the Management Board and Chief Executive Officer (CEO), effective as of 9 July 2026.

Ms. Stephanie Schettler-Köhler will remain a member of the Management Board and will assume the role of Chief Operating Officer (COO).

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone: +49 89 125 09 03 30
Email: sh@crossalliance.de
Website: crossalliance.de



End of Inside Information

09-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SCP Standard Capital Partners AG
Holzstraße 28/30
80469 Munich
Germany
Phone: +49 89 2323 85 50
Fax: +49 89 2323 85 519
E-mail: ir@standardcapitalpartners.xyz
Internet: www.standardcapitalpartners.xyz
ISIN: DE000A12UPJ7
WKN: A12UPJ
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2362648

 
End of Announcement EQS News Service

2362648  09-Jul-2026 CET/CEST

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