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09.07.2026 11:05:14

EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO

EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO

09.07.2026 / 11:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO

München, 9. Juli 2026. Der Aufsichtsrat der SCP Standard Capital Partners AG (WKN: A12UPJ | ISIN: DE000A12UPJ7 | XETRA-Symbol: CAP) hat heute beschlossen, Herrn Fabian Becker mit Wirkung ab dem 9. Juli 2026 zum Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO zu bestellen.

Frau Stephanie Schettler-Köhler wird weiterhin dem Vorstand angehören und künftig die Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen.

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 03 30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: crossalliance.de



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCP Standard Capital Partners AG
Holzstraße 28/30
80469 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2323 85 50
Fax: +49 89 2323 85 519
E-Mail: ir@standardcapitalpartners.xyz
Internet: www.standardcapitalpartners.xyz
ISIN: DE000A12UPJ7
WKN: A12UPJ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2362648  09.07.2026 CET/CEST

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