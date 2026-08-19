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19.08.2026 12:10:24

EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG leitet Verkaufsprozess für operative Beteiligungen ein und veröffentlicht vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026

EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Geschäftszahlen / Halbjahr
SCP Standard Capital Partners AG leitet Verkaufsprozess für operative Beteiligungen ein und veröffentlicht vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026

19.08.2026 / 12:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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SCP Standard Capital Partners AG leitet Verkaufsprozess für operative Beteiligungen ein und veröffentlicht vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026 

München, 19. August 2026. Der Vorstand der SCP Standard Capital Partners AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die bisherigen operativ tätigen Beteiligungen im Bereich Entertainment vollständig veräußert werden sollen. Der entsprechende Verkaufsprozess wurde eingeleitet. Die Gesellschaft befindet sich auf der Suche nach geeigneten Käufern für die betreffenden Beteiligungen. Die Veräußerung ist Teil der beschlossenen strategischen Ausrichtung der Gesellschaft.

Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die Gruppe im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 469 TEUR bei einer Gesamtleistung von 865 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Berichtszeitraum auf -2.406 TEUR.

Die Gesellschaft wird Ende August bereits den Halbjahresabschluss auf der Webseite veröffentlichen.

Aufgrund der Veränderungen setzt die Gesellschaft ihre bisherige Prognose für das laufende Geschäftsjahr aus.

 

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 03 30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: crossalliance.de



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCP Standard Capital Partners AG
Holzstraße 28/30
80469 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2323 85 50
Fax: +49 89 2323 85 519
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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