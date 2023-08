EQS-Adhoc: SECANDA AG: Halbjahreszahlen 2023

EQS-Ad-hoc: SECANDA AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

SECANDA AG: Halbjahreszahlen 2023



11.08.2023

Die SECANDA AG (vormals InterCard) hat das erste Halbjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum auf TEUR 12.099 abgeschlossen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Umsatz im Konzern bei TEUR 10.844 gelegen. Dies ist auf die positive Geschäftsentwicklung in unserem Bereich DIGITAL ACCESS & CYBER SECURITY zurückzuführen, der von TEUR 2.351 auf TEUR 3.253 gewachsen ist. Das übrige Wachstum ist akquisitionsbedingt, nachdem der Bereich PHYSICAL ACCESS & TIME weitgehend stagnierte. Der Bereich IDENTIFICATION & PAYMENT hat im ersten Halbjahr 2023 unsere Erwartungen noch nicht erfüllt.



Das EBITDA lag im ersten Halbjahr im Konzern nach IFRS bei TEUR 41 (Vj. 730), das EBIT bei TEUR -555 (Vj. 190), das EBT bei TEUR -661 (Vj. 112) und der Jahresüberschuss bei TEUR -555 (Vj. 103).



Schon zu Jahresbeginn wurde entschieden, die Kosten konzernweit deutlich zu senken. Die Kostensenkungen entfalten im zweiten Halbjahr dieses Jahres ihre volle Wirkung. Dabei geht es im nächsten Schritt nicht mehr nur um Kostensenkungen, sondern vielmehr um eine Neuausrichtung und Neustrukturierung der größten Tochtergesellschaft SECANDA Systems AG.



Zwar wurden und werden die neuen Chipkarten- und App-basierten Systeme von den Hochschulen und in den neuen Märkten noch verzögert beauftragt. Dennoch hat sich gezeigt, dass die neuen Systeme am Markt nachgefragt und gekauft werden. Mehrere Hochschulen und Studierendenwerke haben bereits eines der neuen Systeme beauftragt, das den Parallelbetrieb von Chipkarte und App ermöglicht.



Veritable weitere Angebote sind platziert. Allerdings sind die Entscheidungsfindungen komplex, auch weil verschiedene Verantwortungsbereiche betroffen sind. Zugleich sind die Ressourcen der Kunden für Entscheidungen und Ausschreibungen nach Ende der Pandemie sehr belastet.



Nach einem niedrigen Umsatz und einem Verlust im ersten Halbjahr 2023 erwarten wir für das zweite Halbjahr 2023 wieder einen Gewinn.

Der vollständige Halbjahresbericht steht unter www.secanda.com/investoren als Download bereit.



Kontakt:

Stefan Thoma

SECANDA AG (vormals InterCard AG Informationssysteme)

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 (0)7720-9945-48

investor.relations@secanda.com