secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
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27.03.2026 14:09:54
EQS-Adhoc: secunet beschließt neue Dividendenpolitik
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EQS-Ad-hoc: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Dividenden
secunet beschließt neue Dividendenpolitik
Essen, den 27. März 2026: Der Vorstand der secunet Security Networks AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen, um künftiges Wachstum stärker aus der eigenen Ertragskraft zu finanzieren. Der jährliche Dividendenvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats an die Hauptversammlung wird sich danach künftig an dem Konzernergebnis nach Steuern bemessen. Gleichzeitig soll sich die Ausschüttungsquote an die jeweiligen Finanzierungsbedürfnisse anpassen und innerhalb einer Bandbreite zwischen 30% und 50% des Konzernergebnisses liegen. Dies ermöglicht es dem Vorstand, zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums flexibler auf die Innenfinanzierungskraft des Konzerns zurückzugreifen.
Die neue Dividendenpolitik soll erstmals auf den Bilanzgewinn für das Jahr 2025 angewendet werden. Für die nächste Hauptversammlung ist entsprechend eine Ausschüttung in Höhe von 2,58 € je Aktie (ca. 50% des Konzernergebnisses 2025 nach Steuern) vorgesehen. Der Vorstand der Gesellschaft ist davon überzeugt, dass insbesondere die Flexibilisierung der Ausschüttungshöhe eine angemessenen Aktionärsbeteiligung bei gleichzeitiger Sicherstellung einer soliden Kapitalstruktur gewährleistet.
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27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
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|secunet Security Networks AG
|Kurfürstenstraße 58
|45138 Essen
|Deutschland
|Telefon:
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|Fax:
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|E-Mail:
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|DE0007276503
|WKN:
|727650
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|2299382
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2299382 27.03.2026 CET/CEST
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