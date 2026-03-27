secunet Security Networks Aktie

secunet Security Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 14:09:54

EQS-Adhoc: secunet beschließt neue Dividendenpolitik

EQS-Ad-hoc: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Dividenden
secunet beschließt neue Dividendenpolitik

27.03.2026 / 14:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

secunet beschließt neue Dividendenpolitik

Essen, den 27. März 2026: Der Vorstand der secunet Security Networks AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen, um künftiges Wachstum stärker aus der eigenen Ertragskraft zu finanzieren. Der jährliche Dividendenvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats an die Hauptversammlung wird sich danach künftig an dem Konzernergebnis nach Steuern bemessen. Gleichzeitig soll sich die Ausschüttungsquote an die jeweiligen Finanzierungsbedürfnisse anpassen und innerhalb einer Bandbreite zwischen 30% und 50% des Konzernergebnisses liegen. Dies ermöglicht es dem Vorstand, zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums flexibler auf die Innenfinanzierungskraft des Konzerns zurückzugreifen.

Die neue Dividendenpolitik soll erstmals auf den Bilanzgewinn für das Jahr 2025 angewendet werden. Für die nächste Hauptversammlung ist entsprechend eine Ausschüttung in Höhe von 2,58 € je Aktie (ca. 50% des Konzernergebnisses 2025 nach Steuern) vorgesehen. Der Vorstand der Gesellschaft ist davon überzeugt, dass insbesondere die Flexibilisierung der Ausschüttungshöhe eine angemessenen Aktionärsbeteiligung bei gleichzeitiger Sicherstellung einer soliden Kapitalstruktur gewährleistet.



Kontakt secunet
Christoph Marx
Director Investor Relations
Tel: +49 201 5454-3628
E-Mail: investor.relations@secunet.com

 

 

 



Ende der Insiderinformation

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: secunet Security Networks AG
Kurfürstenstraße 58
45138 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201 - 5454 - 0
Fax: +49 (0)201 - 5454 - 1000
E-Mail: investor.relations@secunet.com
Internet: www.secunet.com
ISIN: DE0007276503
WKN: 727650
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2299382

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2299382  27.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

mehr Nachrichten