Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie
WKN: 722400 / ISIN: DE0007224008
|
23.10.2026 14:16:33
EQS-Adhoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Verkauf von Projektentwicklungsgrundstücken in Berlin
|
EQS-Ad-hoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Sedlmayr Grund und Immobilien AG: Verkauf von Projektentwicklungsgrundstücken in Berlin
München, 23.10.2026 - Die Sedlmayr & Co. Projektentwicklungs GmbH mit Sitz in München, eine Tochtergesellschaft der Sedlmayr Grund und Immobilien AG, hat ein Grundstück des Berliner Projektentwicklungsportfolios verkauft. Zusammen mit den bisherigen, betragsmäßig kleineren Verkäufen aus diesem Portfolio konnte nun mit dem weiteren Grundstücksverkauf ein Gesamttransaktionsvolumen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags realisiert werden. Aus diesen Transaktionen resultiert ein Wertberichtigungsbedarf auf Basis des Wertansatzes der jeweiligen Grundstücke im Konzernabschluss 2024/2025 der Sedlmayr Grund und Immobilien AG in Höhe von insgesamt rund 1,8 Mio. EUR.
Die Sedlmayr & Co. Projektentwicklungs GmbH hält zusammen mit der HF Sedlmayr Grundstücksverwaltungs-Beteiligungs GmbH die Anteile an sieben Projektgesellschaften. Diese Projektgesellschaften halten ein Portfolio von Projektentwicklungsgrundstücken in Berlin.
Einschätzungen zu möglichen Wertberichtigungen aus weiteren Grundstücksverkäufen aus dem Berliner Projektentwicklungsportfolio oder in Folge der anstehenden Grundstücksbewertung zum 30. September 2026 können zum aktuellen Zeitpunkt nicht getroffen werden.
Kontakt:
Vorsitzender des Vorstands
Ende der Insiderinformation
23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft
|Marsstraße 46-48
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 89 / 51 22-0
|Fax:
|+ 49 (0) 89 / 51 22-2520
|E-Mail:
|investor.relations@sedlmayr-ag.de
|Internet:
|-
|ISIN:
|DE0007224008
|WKN:
|722400
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2421332
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2421332 23.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
Analysen zu Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
|1 070,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.