Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie

Sedlmayr Grund und Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722400 / ISIN: DE0007224008

29.01.2026 13:51:53

EQS-Adhoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024/2025 aufgrund außergewöhnlicher Aufwendungen deutlich unter Vorjahresergebnis

EQS-Ad-hoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024/2025 aufgrund außergewöhnlicher Aufwendungen deutlich unter Vorjahresergebnis

29.01.2026 / 13:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sedlmayr Grund und Immobilien AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024/2025 aufgrund außergewöhnlicher Aufwendungen deutlich unter Vorjahresergebnis

München, 29.01.2026 – Der Vorstand der Sedlmayr Grund und Immobilien AG ist im Zuge der abschließenden Tätigkeiten zum Jahres- und Konzernabschluss für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr 2024/2025 zu der Einschätzung gelangt, dass das Operative Ergebnis (EBIT) des Sedlmayr Konzerns entsprechend der Prognose vom 14. August 2025 deutlich unter dem Vorjahresergebnis liegen wird.

Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG führt in Berlin Projektentwicklungen über das verbundene Unternehmen Sedlmayr & Co. Projektentwicklungs GmbH durch. Die Entwicklungsgrundstücke stehen jeweils im Eigentum von Projektgesellschaften, an denen die Sedlmayr & Co. Projektentwicklungs GmbH Anteile hält. Aufgrund der Trennung vom ursprünglichen Minderheitsgesellschafter der Projektgesellschaften sowie Wertberichtigungen auf Forderungen und Anteilswerte dieser Gesellschaften resultierend aus der veränderten Immobilienmarktlage sind Aufwendungen in außergewöhnlicher Größenordnung angefallen.

Im Konzernabschluss belaufen sich diese Aufwendungen voraussichtlich auf 41.000 T€. Der Vorstand rechnet aufgrund der bislang vorliegenden vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Operativen Ergebnis (EBIT) zwischen 29.000 und 33.000 T€ (GJ 2023/2024: 68.992 T€).

Im Einzelabschluss der Sedlmayr Grund und Immobilien AG belaufen sich die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Trennung vom ursprünglichen Minderheitsgesellschafter der Projektgesellschaften sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen voraussichtlich auf 42.500 T€. Diesen Aufwendungen stehen sonstige betriebliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil von voraussichtlich 39.144 T€ gegenüber. Damit erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Jahresüberschuss der Sedlmayr Grund und Immobilien AG zwischen 44.000 und 48.000 T€ (GJ 2023/2024: 48.103 T€).

 

Kontakt:
Dr. Hermann Brandstetter

Vorsitzender des Vorstands
Email: investor.relations@sedlmayr-ag.de
Tel: 089 51 2222 15



Ende der Insiderinformation

29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft
Marsstraße 46-48
80335 München
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 89 / 51 22-0
Fax: + 49 (0) 89 / 51 22-2520
E-Mail: investor.relations@sedlmayr-ag.de
Internet: -
ISIN: DE0007224008
WKN: 722400
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2268144

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268144  29.01.2026 CET/CEST

