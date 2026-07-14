Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
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14.07.2026 10:58:03
EQS-Adhoc: Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im Q2 2026 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose für Gesamtjahr erhöht
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EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im Q2 2026 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose für Gesamtjahr erhöht
Wien, 14. Juli 2026 – Im Rahmen der Erstellung des Halbjahresfinanzberichts der Semperit AG Holding zeichnet sich ab, dass das EBITDA für das Q2 2026 deutlich über dem Vergleichsquartal des Vorjahres und über dem Q1 2026 zu liegen kommen wird.
Das EBITDA (reported) für das Q2 2026 wird aktuell bei rund 40 Mio. EUR erwartet (Q2 2025: 19,6 Mio. EUR, Q1 2026: 26,8 Mio. EUR) bzw. das EBITDA für das 1. Halbjahr 2026 somit bei rund 67 Mio. EUR (1. Halbjahr 2025: 30,7 Mio. EUR).
Vor dem Hintergrund der bisherigen Geschäftsentwicklung wird die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das operative EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) soll rund 100 Mio. EUR erreichen (vorherige Prognose: rund 95 Mio. EUR). Unverändert bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten, insbesondere hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen auf Rohstoffkosten, die globale Konjunkturentwicklung und die Nachfrage in den relevanten Absatzmärkten.
Die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 werden am 13. August 2026 veröffentlicht.
Für Rückfragen:
Bettina Schragl
Director Communications and Capital Markets
www.semperitgroup.com
Über Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.
Ende der Insiderinformation
14.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 676 8715 8257
|E-Mail:
|investor@semperitgroup.com
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|ISIN:
|AT0000785555
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2365526
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2365526 14.07.2026 CET/CEST
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