Semperit Aktie

Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 10:58:03

EQS-Adhoc: Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im Q2 2026 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose für Gesamtjahr erhöht

EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im Q2 2026 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose für Gesamtjahr erhöht

14.07.2026 / 10:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Semperit AG Holding: Operatives Ergebnis im Q2 2026 deutlich über Vorjahreswert, Ergebnisprognose für Gesamtjahr erhöht

 

Wien, 14. Juli 2026  – Im Rahmen der Erstellung des Halbjahresfinanzberichts der Semperit AG Holding zeichnet sich ab, dass das EBITDA für das Q2 2026 deutlich über dem Vergleichsquartal des Vorjahres und über dem Q1 2026 zu liegen kommen wird.

Das EBITDA (reported) für das Q2 2026 wird aktuell bei rund 40 Mio. EUR erwartet (Q2 2025: 19,6 Mio. EUR, Q1 2026: 26,8 Mio. EUR) bzw. das EBITDA für das 1. Halbjahr 2026 somit bei rund 67 Mio. EUR (1. Halbjahr 2025: 30,7 Mio. EUR).

Vor dem Hintergrund der bisherigen Geschäftsentwicklung wird die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das operative EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) soll rund 100 Mio. EUR erreichen (vorherige Prognose: rund 95 Mio. EUR). Unverändert bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten, insbesondere hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen auf Rohstoffkosten, die globale Konjunkturentwicklung und die Nachfrage in den relevanten Absatzmärkten.

Die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 werden am 13. August 2026 veröffentlicht.

 

 

 

Für Rückfragen:

 

Bettina Schragl

Director Communications and Capital Markets
+43 676 8715 8257
bettina.schragl@semperitgroup.com

 

 

www.semperitgroup.com
www.linkedin.com/company/semperit-ag

 

 

 

 

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.

 



Ende der Insiderinformation

14.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 676 8715 8257
E-Mail: investor@semperitgroup.com
Internet: www.semperitgroup.com
ISIN: AT0000785555
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2365526

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2365526  14.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Semperit AG Holding

mehr Nachrichten

Analysen zu Semperit AG Holding

mehr Analysen
18.05.26 Semperit kaufen Warburg Research
20.04.26 Semperit kaufen Warburg Research
19.03.26 Semperit kaufen Warburg Research
19.02.26 Semperit neutral Erste Group Bank
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Semperit AG Holding 14,45 0,35% Semperit AG Holding

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen