EQS-Adhoc: Sensirion Holding AG: Reduzierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2019, mittelfristige Wachstumsaussichten bestätigt

Sensirion Holding AG: Reduzierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2019, mittelfristige Wachstumsaussichten bestätigt



11.07.2019 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Stäfa, Schweiz, 11. Juli 2019



Sensirion: Reduzierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2019, mittelfristige Wachstumsaussichten bestätigt Sensirion reduziert den Ausblick für 2019 infolge der aktuellen Krise in der Automobilindustrie und den anhaltenden Handelsauseinandersetzungen. Trotz des momentan schwierigen Marktumfeldes stimmen die langfristigen Markttrends, Technologien und Produktpipeline. Sensirion bestätigt daher die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten. Reduzierter Ausblick für Geschäftsjahr 2019; Bruttomarge stabil

Sensirion passt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 infolge des anspruchsvollen Marktumfeldes an. Neu erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von CHF 160-170 Mio. (vorher CHF 175-190 Mio.) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9-12% (vorher 15-16%) bei einer unverändert starken Bruttomarge von 52-54%. Die aktuelle Krise in der Automobilindustrie, die deutlich schwächer als erwartete globale Industrieproduktion wie auch die anhaltenden globalen Handelsauseinandersetzungen drücken weiterhin auf die Nachfrage in allen Endmärkten. Im Gegensatz zu den Einschätzungen anfangs Jahr sehen wir momentan auch keine Signale von unseren Kunden für die ursprünglich erwartete Erholung im zweiten Halbjahr 2019. Weiter wurde der Produktionsstart eines wichtigen Kundenprojektes kundenseitig um einige Monate ins erste Halbjahr 2020 geschoben, was die Umsatzentwicklung 2019 zusätzlich belastet. Die EBITDA-Marge leidet überproportional unter dem Umsatzrückgang infolge der tiefen variablen Kosten unserer Produkte. Neu gewonnenes Geschäft kann die reduzierte Nachfrage noch nicht vollständig kompensieren, da vom Zeitpunkt des Projektgewinnes bis zur Serienproduktion typischerweise zwei bis drei Jahre vergehen. Umsatz im ersten Halbjahr 2019 bei ca. CHF 83.5 Mio.

Für die erste Hälfte 2019 liegt der Umsatz bei ungefähr CHF 83.5 Mio. (ca. -7% im Vorjahresvergleich und -1% gegenüber der Vorperiode). Weitere Details zu den Halbjahresresultaten folgen im Rahmen deren Bekanntgabe am 21. August 2019. Strategie und mittelfristiges Wachstumspotential bestätigt

Trotz des momentan schwierigen Marktumfeldes stimmen die langfristigen Markttrends, Technologien und Produktpipeline. Sensirion bestätigt daher die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten: Im Automobilbereich konnten wir in den vergangenen Monaten einige wichtige Neuprojekte für Module gewinnen, welche in etwa drei Jahren Umsätze beisteuern werden. Im Industrial-Bereich sehen wir eine zunehmende Nachfrage nach höherwertigen Kombimodulen, welche die Messung mehrerer Umweltparameter in einer Einheit ermöglichen. Diese beiden Ergänzungen unseres Produktportfolios ermöglichen uns, den Wertanteil in wichtigen Kundenanwendungen zu steigern. Infolge bestehender Kundenprojekte und der positiven mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten halten wir an der bisherigen F&E-Intensität wie auch dem laufenden Ausbau unseres Produktionsstandorts in China fest.



Ausblick Geschäftsjahr 2019 Bisher

(07. März 2019) Neu

(11. Juli 2019) Umsatz (in CHF Mio.) 175 - 190 160 - 170 Bruttomarge (in % des Umsatzes) 52 - 54% 52 - 54% Bereinigte EBITDA-Marge (in % des Umsatzes) 15 - 16% 9 - 12% Telefonkonferenz zur Pressemitteilung

Heute, Donnerstag, 11. Juli 2019 um 10:00 MESZ, wird eine Telefonkonferenz zur Pressemitteilung stattfinden. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache erfolgen. Nach einleitenden Erläuterungen wird die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen. Sie können sich mit dem folgenden Link für die Telefonkonferenz registrieren.

https://conferencing.swisscom.ch/conference/webinarRegistrationAction.do?conferenceId=5640841 Finanzieller Kalender

21. August 2019 Halbjahresresultate und -bericht 2019

Kontaktinformationen Investor Relations

Andrea Wüest

Director Investor Relations

Telefon: +41 44 927 11 40

E-Mail: andrea.wueest@sensirion.com Über die Sensirion Holding AG Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO 2 ) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com .



