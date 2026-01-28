SEVEN PRINCIPLES Aktie

SEVEN PRINCIPLES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAA7 / ISIN: DE000A2AAA75

28.01.2026 16:41:03

EQS-Adhoc: SEVEN PRINCIPLES AG: SEVEN PRINCIPLES hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
SEVEN PRINCIPLES AG: SEVEN PRINCIPLES hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

28.01.2026 / 16:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SEVEN PRINCIPLES hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

Köln, 28. Januar 2026. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), ein deutsches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, erwartet, das Geschäftsjahr 2025 besser als bisher prognostiziert abschließen zu können.

Gemäß des ungeprüften Dezember-Monatsabschlusses konnte ein Konzernumsatz von rd. 60 Mio. EUR sowie ein EBIT von rd. 1,8 Mio. EUR erzielt werden. Vor diesem Hintergrund wird die Jahresprognose wie folgt angepasst: Für das Geschäftsjahr 2025 werden Umsatz und Rohertrag im mittleren bzw. unteren Bereich der bisherigen Prognosebandbreiten von 58 - 63 Mio. EUR (Umsatz) bzw. 36 – 40 Mio. EUR (Rohertrag) erwartet. Für das EBITDA wird die Prognose auf rund 2,1 – 2,3 Mio. EUR (bislang 0,5 – 1,5 Mio. EUR) sowie für das EBIT entsprechend auf rund 1,7 – 1,8 Mio. EUR (bislang unter 1 Mio. EUR) angehoben.

 Über die SEVEN PRINCIPLES AG

Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme – zuverlässig und unter allen Bedingungen.


Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG
Helgrid Jenne
Telefon: 0221-92007-0
ir@7p-group.com

 

Disclaimer

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


Kontakt:
Dr. Michael Pesch
Vorstand


Ende der Insiderinformation

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SEVEN PRINCIPLES AG
Ettore-Bugatti-Straße 6-14
51149 Köln
Deutschland
Telefon: 0221/ 92 00 7-0
Fax: -
E-Mail: info@7p-group.com
Internet: www.7p-group.com
ISIN: DE000A2AAA75
WKN: A2AAA7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2267438

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267438  28.01.2026 CET/CEST

