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29.10.2026 22:21:13

EQS-Adhoc: SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an

EQS-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an

29.10.2026 / 22:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an

Brunnthal/München, Deutschland, 29. Oktober 2026 – Auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2026 hebt der Vorstand der SFC Energy AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an: SFC Energy erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA von EUR 36,0 Mio. bis EUR 38,0 Mio. (bisher: EUR 31,5 Mio. bis EUR 34,0 Mio.). Für das bereinigte EBIT erwartet die Gesellschaft einen Korridor von EUR 25,5 Mio. bis EUR 27,5 Mio. (bisher: EUR 21,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio.). Die Anhebung der Ergebnisprognose resultiert aus einem vorteilhafteren Produktmix infolge des deutlich gestiegenen Anteils des Verteidigungsgeschäfts, insbesondere in der Ukraine, und einer höheren Bruttomarge im europäischen Geschäft des Segments Clean Power Management. Zudem fielen die Logistik- und Abwicklungskosten für den Ukraineauftrag geringer aus als erwartet. Der Konzernumsatz wird unverändert im Bereich von EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio. erwartet.

SFC Energy hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz von EUR 132,8 Mio. (9M/2025: EUR 102,7 Mio.), ein bereinigtes EBITDA von EUR 33,7 Mio. (9M/2025: EUR 10,8 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 25,7 Mio. (9M/2025: EUR 5,0 Mio.) erzielt.

SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 125 09 03-33
E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com
Web: sfc.com



Ende der Insiderinformation

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal-Nord
Deutschland
Telefon: +49 (89) 673 592 - 100
Fax: +49 (89) 673 592 - 169
E-Mail: ir@sfc.com
Internet: www.sfc.com
ISIN: DE0007568578
WKN: 756857
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003HZPSTWYICYA50
EQS News ID: 2424962

 
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2424962  29.10.2026 CET/CEST

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