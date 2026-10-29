SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
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29.10.2026 22:21:13
EQS-Adhoc: SFC Energy AG raises full-year 2026 earnings guidance again
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EQS-Ad-hoc: SFC Energy AG / Key word(s): Forecast / Full year
SFC Energy AG raises full-year 2026 earnings guidance again
Brunnthal/Munich, Germany, 29 October 2026 – Based on preliminary figures for the third quarter of 2026, the Management Board of SFC Energy AG is raising its earnings guidance for the 2026 financial year: SFC Energy now expects adjusted EBITDA of between EUR 36.0 million and EUR 38.0 million (previously: EUR 31.5 million to EUR 34.0 million). For adjusted EBIT, the Company expects a corridor of between EUR 25.5 million and EUR 27.5 million (previously: EUR 21.5 million to EUR 25.5 million). The increase in earnings guidance is driven by a more favourable product mix resulting from the significantly higher share of defense business, particularly in Ukraine, and a higher gross margin in the European business of the Clean Power Management segment. In addition, logistics and handling costs for the order from Ukraine were lower than expected. Group sales guidance remains unchanged at EUR 166.0 million to EUR 175.0 million.
In the first nine months of the 2026 financial year, SFC Energy generated Group sales of EUR 132.8 million (9M/2025: EUR 102.7 million), adjusted EBITDA of EUR 33.7 million (9M/2025: EUR 10.8 million) and adjusted EBIT of EUR 25.7 million (9M/2025: EUR 5.0 million).
SFC Energy AG Investor Relations and Press contact:
Susan Hoffmeister
End of Inside Information
29-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Germany
|Phone:
|+49 (89) 673 592 - 100
|Fax:
|+49 (89) 673 592 - 169
|E-mail:
|ir@sfc.com
|Internet:
|www.sfc.com
|ISIN:
|DE0007568578
|WKN:
|756857
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003HZPSTWYICYA50
|EQS News ID:
|2424962
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2424962 29-Oct-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SFC Energy AG
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29.10.26
|EQS-News: SFC Energy continues strong, profitable growth in the first nine months of 2026 – preliminary figures – earnings guidance raised again (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-News: SFC Energy setzt starkes profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2026 fort – vorläufige Zahlen – Ergebnisprognose erneut angehoben (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: SFC Energy AG raises full-year 2026 earnings guidance again (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an (EQS Group)
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28.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
27.10.26
|EQS-News: SFC Energy und EDGE schließen Partnerschaft für fortschrittliche Energielösungen (EQS Group)
Analysen zu SFC Energy AG
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|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.10.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.10.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|18,00
|-3,33%
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