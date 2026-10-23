EQS-Adhoc: SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbon Fiber Standort Moses Lake (USA)

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SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbon Fiber Standort Moses Lake (USA)



23.10.2026 / 16:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbon Fiber Standort

Moses Lake (USA)



Wiesbaden, 23. Oktober 2026: Im Zuge der Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers und der damit verbundenen Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten, wurde die Carbonfaserproduktion am Standort Moses Lake (USA) im August 2025 beendet.

Vor diesem Hintergrund hat die SGL Technologies LLC, eine Tochtergesellschaft der SGL Carbon SE, heute eine Vereinbarung zum Verkauf und zur Übertragung der SGL Carbon Fibers America LLC an die Refactor Moses Lake LLC, eine US-amerikanische Investorengesellschaft, unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 70 Mio. USD und wird vom Käufer in mehreren Raten geleistet, davon 45 Mio. USD im Jahr 2026 und 25 Mio. USD im Jahr 2027.



Der Verkauf umfasst neben dem Grundstück und den Gebäuden auch alle Anlagen und Maschinen am Standort Moses Lake, die im vorläufigen Quartalsabschluss zum 30.09.2026 auf Basis ihres Marktwertes mit rund 24 Mio. USD bewertet sind. Der Verkauf führt im laufenden Geschäftsjahr der SGL Carbon zu einem Veräußerungsgewinn von rund 46 Mio. USD vor Transaktionskosten.



Die Transaktion hat als Sondereffekt keinen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisprognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026. Der für 2026 prognostizierte Free Cashflow (Prognose bisher: auf Vorjahresniveau) erhöht sich jedoch um die in 2026 erhaltene Kaufpreiszahlung in Höhe von 45 Mio. USD.

Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2025. Es gab gegenüber der ursprünglichen Prognose keine Veränderungen im Konsolidierungskreis bzw. Bilanzierungsmethoden.

SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden



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Wiesbaden, 23. Oktober 2026: Im Zuge der Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers und der damit verbundenen Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten, wurde die Carbonfaserproduktion am Standort Moses Lake (USA) im August 2025 beendet.Vor diesem Hintergrund hat die SGL Technologies LLC, eine Tochtergesellschaft der SGL Carbon SE, heute eine Vereinbarung zum Verkauf und zur Übertragung der SGL Carbon Fibers America LLC an die Refactor Moses Lake LLC, eine US-amerikanische Investorengesellschaft, unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 70 Mio. USD und wird vom Käufer in mehreren Raten geleistet, davon 45 Mio. USD im Jahr 2026 und 25 Mio. USD im Jahr 2027.Der Verkauf umfasst neben dem Grundstück und den Gebäuden auch alle Anlagen und Maschinen am Standort Moses Lake, die im vorläufigen Quartalsabschluss zum 30.09.2026 auf Basis ihres Marktwertes mit rund 24 Mio. USD bewertet sind. Der Verkauf führt im laufenden Geschäftsjahr der SGL Carbon zu einem Veräußerungsgewinn von rund 46 Mio. USD vor Transaktionskosten.Die Transaktion hat als Sondereffekt keinen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisprognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026. Der für 2026 prognostizierte Free Cashflow (Prognose bisher: auf Vorjahresniveau) erhöht sich jedoch um die in 2026 erhaltene Kaufpreiszahlung in Höhe von 45 Mio. USD.Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2025. Es gab gegenüber der ursprünglichen Prognose keine Veränderungen im Konsolidierungskreis bzw. Bilanzierungsmethoden.SGL Carbon SEClaudia Kellert – Head of Investor Relations,Communications and Corporate SustainabilitySöhnleinstraße 865201 WiesbadenTelefon +49 611 6029-100Telefax +49 611 6029-101



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