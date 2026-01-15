Shareholder Value Beteiligungen Aktie
WKN DE: A16820 / ISIN: DE000A168205
|
15.01.2026 07:42:54
EQS-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: vorläufiges Ergebnis 2025
|
EQS-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Vorläufiges Ergebnis 2025
Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.797 TEUR (Vorjahr 2024: -13.449 TEUR). Dies entspricht einem Ergebnis von 10,04 EUR je ausstehender Aktie.
Kursgewinne wurden im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 8.652 TEUR (Vorjahr: 2.644 TEUR) realisiert, Abschreibungen in Höhe von 8.162 TEUR (Vorjahr: 16.113 TEUR) und Zuschreibungen in Höhe von 6.143 TEUR (Vorjahr: 157 TEUR) vorgenommen.
Es handelt sich jeweils um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss ist noch nicht durch den Abschlussprüfer geprüft bzw. durch den Aufsichtsrat festgestellt.
Die Höhe des Jahresüberschusses bzw. -fehlbetrages hängt bei der Shareholder Value Beteiligungen AG, als einer nach HGB bilanzierenden Beteiligungsgesellschaft, ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang im jeweiligen Geschäftsjahr Gewinne durch Beteiligungsveräußerungen realisiert worden sind und/oder Abschreibungen auf Wertpapiere vorgenommen wurden.
Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft kann auch durch die Entwicklung des Inneren Werts dargestellt werden, der insbesondere die aktuellen Marktwerte der Zielunternehmen berücksichtigt. Im Jahresverlauf 2025 stieg der Innere Wert von 103,54 EUR auf 115,06 pro Aktie. Dies ist eine Steigerung von 11,1%. Der Innere Wert wird von der Gesellschaft selbst ermittelt.
Frankfurt am Main, 15.1.2026
Der Vorstand
Kontakt:
Nils Herzing
Vorstand
Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Tel: +49 152 583 873 69
E-Mail: ir@svb-ag.de
Ende der Insiderinformation
15.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shareholder Value Beteiligungen AG
|Barckhausstr. 1
|60325 Frankfurt
|Deutschland
|Telefon:
|+423 793 97 97
|E-Mail:
|cw@svb-ag.de
|Internet:
|www.svb-ag.de
|ISIN:
|DE000A168205
|WKN:
|A16820
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2260344
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2260344 15.01.2026 CET/CEST
