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WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

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29.07.2026 12:58:54

EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten

EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Shelly Group SE: Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten

29.07.2026 / 12:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten

Sofia / München, 29. Juli 2026 – Hiermit teilt die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft) im Anschluss an jüngste Medienberichte über eine mögliche Transaktion, an der die Shelly Group SE beteiligt ist, mit, dass sich das Unternehmen in vorläufigen Gesprächen mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot für die Aktien des Unternehmens befindet.

Es besteht keine Gewissheit, dass diese Gespräche zur Abgabe eines Angebots führen werden, noch gibt es Gewissheit hinsichtlich der Bedingungen oder des Zeitpunkts eines etwaigen Angebots, sollte ein solches unterbreitet werden.

Die Gesellschaft wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Eine weitere Bekanntmachung wird zu gegebener Zeit gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfolgen.

 

Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95
EQS News ID: 2373532

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373532  29.07.2026 CET/CEST

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