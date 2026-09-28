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28.09.2026 16:00:13

EQS-Adhoc: Shelly Group SE: SE 2026 A SAS hat freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot eingereicht

EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Shelly Group SE: SE 2026 A SAS hat freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot eingereicht

28.09.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Shelly Group SE: SE 2026 A SAS hat freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot eingereicht

Sofia / München, 28. September 2026 – Heute wurde der Verwaltungsrat der Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) von der SE 2026 A SAS (die „Bieterin“), einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE, darüber informiert, dass diese heute ihr freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Gesellschaft bei der bulgarischen Finanzaufsichtskommission („FSC“) registriert hat (das „Angebot“).

Das Angebot steht derzeit noch unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die FSC. Die Angebotsfrist beginnt erst mit Veröffentlichung des durch die FSC genehmigten Angebots.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird seine begründete Stellungnahme zum Angebot zu gegebener Zeit, innerhalb der geltenden gesetzlichen Fristen und im Einklang mit den Anforderungen des anwendbaren Rechts abgeben. Dementsprechend erfolgt diese Mitteilung, ohne eine begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats zum Angebot abzugeben, und ist nicht als eine solche zu verstehen.

Der Angebotspreis beträgt, wie am 24. September 2026 mitgeteilt, EUR 70,00 je Aktie in bar. Die Mindestannahmeschwelle von 95 % ist unverändert.

Wie nach bulgarischem Recht gemäß Art. 151 Abs. 4 des bulgarischen Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren vorgeschrieben, wird die Gesellschaft heute auf ihrer Website ein Pflichtdokument veröffentlichen, das die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots sowie die Absichten der Bieterin in Bezug auf die Gesellschaft darlegt: https://corporate.shelly.com/en/page/tender-offer.

Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95
EQS News ID: 2406412

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406412  28.09.2026 CET/CEST

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