Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|
28.09.2026 16:00:13
EQS-Adhoc: Shelly Group SE: SE 2026 A SAS hat freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot eingereicht
|
EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Sofia / München, 28. September 2026 – Heute wurde der Verwaltungsrat der Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) von der SE 2026 A SAS (die „Bieterin“), einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE, darüber informiert, dass diese heute ihr freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Gesellschaft bei der bulgarischen Finanzaufsichtskommission („FSC“) registriert hat (das „Angebot“).
Das Angebot steht derzeit noch unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die FSC. Die Angebotsfrist beginnt erst mit Veröffentlichung des durch die FSC genehmigten Angebots.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird seine begründete Stellungnahme zum Angebot zu gegebener Zeit, innerhalb der geltenden gesetzlichen Fristen und im Einklang mit den Anforderungen des anwendbaren Rechts abgeben. Dementsprechend erfolgt diese Mitteilung, ohne eine begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats zum Angebot abzugeben, und ist nicht als eine solche zu verstehen.
Der Angebotspreis beträgt, wie am 24. September 2026 mitgeteilt, EUR 70,00 je Aktie in bar. Die Mindestannahmeschwelle von 95 % ist unverändert.
Wie nach bulgarischem Recht gemäß Art. 151 Abs. 4 des bulgarischen Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren vorgeschrieben, wird die Gesellschaft heute auf ihrer Website ein Pflichtdokument veröffentlichen, das die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots sowie die Absichten der Bieterin in Bezug auf die Gesellschaft darlegt: https://corporate.shelly.com/en/page/tender-offer.
Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|EQS News ID:
|2406412
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406412 28.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shelly
|
16:24
|Übernahmeangebot für Shelly Group bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt (Dow Jones)
|
16:00
|EQS-Adhoc: Shelly Group SE: SE 2026 A SAS hat freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot eingereicht (EQS Group)
|
12:35
|EQS-PVR: Shelly Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:30
|EQS-DD: Shelly Group SE: Salisto Holdings LLC, sell (EQS Group)
|
10:30
|EQS-DD: Shelly Group SE: Salisto Holdings LLC, Verkauf (EQS Group)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schneider Electric-Aktie etwas tiefer: Konzern vor Zukauf von Shelly Group (dpa-AFX)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Shelly
Aktien in diesem Artikel
|Shelly
|66,70
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.