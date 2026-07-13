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13.07.2026 17:46:43

EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für das erste Halbjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für das erste Halbjahr 2026

13.07.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für das erste Halbjahr 2026

Sofia / München, 13. Juli 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat im ersten Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 27 % auf rund EUR 68,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Die Umsatzentwicklung setzte sich im ersten Halbjahr im Rahmen der ursprünglichen internen Erwartungen der Gesellschaft fort.

Die Liquiditätsposition der Gesellschaft entwickelte sich auch im zweiten Quartal 2026 weiterhin positiv. Die Zahlungsmittel erhöhten sich gegenüber dem Ende des ersten Quartals um rund 62 % sowie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 72 %. Dies ist im Wesentlichen auf die anhaltend positive Entwicklung des operativen Cashflows zurückzuführen, unterstützt durch die fortschreitende Normalisierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Damit hat die Gesellschaft bereits eine Liquiditätsposition erreicht, die nahe an der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose von EUR 35 Mio. bis EUR 45 Mio. liegt.

Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2026 am 12. August 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.

Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2365030

 
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2365030  13.07.2026 CET/CEST

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