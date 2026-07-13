Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
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13.07.2026 17:46:43
EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für das erste Halbjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Die Liquiditätsposition der Gesellschaft entwickelte sich auch im zweiten Quartal 2026 weiterhin positiv. Die Zahlungsmittel erhöhten sich gegenüber dem Ende des ersten Quartals um rund 62 % sowie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 72 %. Dies ist im Wesentlichen auf die anhaltend positive Entwicklung des operativen Cashflows zurückzuführen, unterstützt durch die fortschreitende Normalisierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Damit hat die Gesellschaft bereits eine Liquiditätsposition erreicht, die nahe an der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose von EUR 35 Mio. bis EUR 45 Mio. liegt.
Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2026 am 12. August 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.
Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2365030
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2365030 13.07.2026 CET/CEST
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