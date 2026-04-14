EQS-Adhoc: Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Q1 2026

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Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Q1 2026



14.04.2026 / 19:50 CET/CEST

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Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Q1 2026



Sofia / München, 14. April 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group” / „die Gesellschaft”) hat im ersten Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 26 % auf rund EUR 33,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Damit lag die Umsatzentwicklung im ersten Quartal über den internen Erwartungen der Gesellschaft.

Die Liquiditätsposition der Gesellschaft entwickelte sich im ersten Quartal 2026 positiv. Die Zahlungsmittel erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2025 um rund 45 % auf EUR 19,9 Mio. und stehen im Zusammenhang mit Veränderungen im Working Capital, die im Wesentlichen durch die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen geprägt sind. Struktur und Fälligkeiten der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich verbessert. Das Volumen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird sich voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf normalisieren.

Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für das erste Quartal 2026 am 11. Mai 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.

Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.



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