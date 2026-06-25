EQS-Adhoc: Sirma Group Holding JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms

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Sirma Group Holding JSC: Transaktionen mit eigenen Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms



25.06.2026 / 13:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Meldung von Transaktionen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – „MAR“) in Verbindung mit Artikel 2 Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Aktienrückkaufverordnung – „SBR“).

Transaktionen mit eigenen Aktien

Im Anschluss an die Bekanntmachung vom 17. Juni 2026 bezüglich der Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms gibt der Vorstand der „Sirma Group Holding“ JSC (BSE, FSE: SIRM; im Folgenden „SIRM“) hiermit die im Rahmen des Rückkaufprogramms während des Berichtszeitraums vom 18. Juni 2026 bis zum 25. Juni 2026 durchgeführten Transaktionen in aggregierter und detaillierter Form bekannt.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 11.125 auf den Namen lautende Stammaktien von SIRM (ISIN BG1100032140) zu einem Gesamtpreis von 9.054,40 EUR (ohne Gebühren und Provisionen) zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,8139 EUR pro Aktie erworben. Alle Transaktionen wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (Handelsplatz: XBUL) ausgeführt.

Alle Transaktionen wurden unter Einhaltung der Preis- und Volumenbedingungen gemäß den Artikeln 3 und 4 SBR durchgeführt. Keine Transaktion wurde zu einem Preis ausgeführt, der über dem höheren Wert aus dem Kurs des letzten unabhängigen Handels und dem höchsten aktuellen unabhängigen Geldkurs lag, noch außerhalb der in der Programmankündigung festgelegten Preisspanne von 0,43 EUR bis 2,05 EUR pro Aktie.

1. Aggregierte Informationen pro Handelstag

Handelstag Gesamt

Volumen (Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Höchster

Kurs (EUR) Tiefster

Kurs (EUR) Gesamtwert

(EUR) 18. Juni 2026 2.319 0,8100 0,810 0,810 1.878,39 19. Juni 2026 3.400 0,8160 0,816 0,816 2.774,40 22. Juni 2026 2.010 0,8100 0,810 0,810 1.628,10 23. Juni 2026 3.396 0,8167 0,818 0,814 2.773,51 Gesamt 11.125 0,8139 0,818 0,810 9.054,40

Handelsplatz für alle Transaktionen: Bulgarische Börse – Sofia AD (MIC: XBUL). Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen an der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeführt.

2. Detaillierte Informationen zu einzelnen Transaktionen

Datum Uhrzeit Art Volumen

(Aktien) Kurs

(EUR) Wert

(EUR) 18.06.2026 16:45 Kauf 1.309 0,81 1.060,29 18.06.2026 16:45 Kauf 40 0,81 32,40 18.06.2026 16:51 Kaufen 470 0,81 380,70 18.06.2026 16:52 Kauf 500 0,81 405,00 19.06.2026 16:08 Kaufen 1.207 0,816 984,91 19.06.2026 16:08 Kauf 2.193 0,816 1.789,49 22.06.2026 10:44 Kauf 2.010 0,81 1.628,10 23.06.2026 14:21 Kauf 1.103 0,814 897,84 23.06.2026 14:32 Kauf 2.293 0,818 1.875,67 Gesamt 11.125 9.054,40

Bei allen Transaktionen handelt es sich um den Erwerb eigener Aktien (ISIN BG1100032140), der auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (XBUL) über den unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD durchgeführt wurde. Die Preise verstehen sich ohne Gebühren und Provisionen.

3. Stand des Rückkaufprogramms

Maximale Anzahl der im Rahmen des Programms genehmigten Aktien: 100.000. Bislang erworbene Aktien (kumuliert): 11.125, was 11,13 % des Programmvolumens und etwa 0,019 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Verbleibende Aktien, die im Rahmen des Programms noch erworben werden können: 88.875. Das Programm läuft bis spätestens zum 31. Juli 2026 und kann gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit ausgesetzt, unterbrochen oder wieder aufgenommen werden.

Der Rückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025. Informationen zu den Transaktionen werden auch auf der Website der Gesellschaft unter https://investors.sirma.com/en veröffentlicht.

Kontakt

Stanislav Tanushev

Leiter Investor Relations

Sirma Group Holding JSC

+359 2 976 83 10 · stanislav.tanushev@sirma.com

Ende der Bekanntmachung



