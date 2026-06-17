Sirma Group Aktie
WKN DE: A142WT / ISIN: BG1100032140
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17.06.2026 14:10:54
EQS-Adhoc: Sirma Group Holding: Start des Aktienrückkaufs
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EQS-Ad-hoc: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – „MAR“).
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchstabe a) MAR und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Aktienrückkaufverordnung – „SBR“).
Durchführung eines Aktienrückkaufs
Der Verwaltungsrat der „Sirma Group Holding“ JSC (BSE, FSE: SIRM; im Folgenden „SIRM“) hat beschlossen, im Zeitraum vom 18. Juni 2026 bis spätestens zum 31. Juli 2026 über die Bulgarische Börse in Sofia Aktien im Gesamtumfang von bis zu 100.000 Stück zurückzukaufen.
Die Einzelheiten des durchzuführenden Rückkaufprogramms lauten wie folgt:
Der Rückkauf basiert auf der Genehmigung des Rückkaufprogramms durch die Hauptversammlung vom 8. April 2025.
Der Rückkauf erfolgt über die Bulgarische Wertpapierbörse – Sofia AD.
Der Rückkauf erfolgt gemäß Artikel 5 der MAR in Verbindung mit den Bestimmungen der SBR, insbesondere gemäß den in Art. 3 und Art. 4 SBR festgelegten Handelsbedingungen und Handelsbeschränkungen.
Der Rückkauf wird von dem unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD, Sofia, durchgeführt. Elana Trading AD muss den Erwerb der SIRM-Aktien gemäß den oben genannten Vorschriften durchführen und die Bestimmungen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025 einhalten.
Gemäß Artikel 4 Absatz 2b SBR trifft Elana Trading AD ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von SIRM.
Der Aktienrückkauf kann unter Einhaltung der zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften jederzeit beendet, unterbrochen oder, falls erforderlich, wieder aufgenommen werden.
Informationen zu den Transaktionen im Zusammenhang mit dem Aktienrückkauf werden spätestens bis zum Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Durchführung dieser Transaktionen in detaillierter und aggregierter Form in geeigneter Weise offengelegt. Darüber hinaus wird SIRM die angekündigten Transaktionen auf ihrer Website unter https://investors.sirma.com/de veröffentlichen, ebenso wie den Abschluss des Rückkaufs aller 100.000 Aktien.
Die Gesamtzahl der 100.000 zurückzukaufenden Aktien entspricht 0,17 % des Grundkapitals der Gesellschaft.
Kontakt
Stanislav Tanushev
Leiter Investor Relations
Sirma Group Holding JSC
+359 2 976 83 10 · stanislav.tanushev@sirma.com
Angaben zum Emittenten
Ende der Mitteilung
Ende der Insiderinformation
17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2348220
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2348220 17.06.2026 CET/CEST
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