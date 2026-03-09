EQS-Adhoc: SM Wirtschaftsberatungs AG: Änderung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2025 und Ankündigung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots

EQS-Ad-hoc: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Dividenden/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

SM Wirtschaftsberatungs AG: Änderung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2025 und Ankündigung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots



09.03.2026

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 9. März 2026

Änderung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2025 und Ankündigung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots

Dividendenvorschlag von 0,26 € auf 0,05 € je Aktie angepasst – Stärkung der Investitionskraft

Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots von bis zu 40.000 Aktien zu je 5,00 € pro Aktie mit einem Gesamtvolumen von 200.000 €

Der Vorstand der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „SMW“) gibt folgende Änderungen gegenüber der Corporate News vom 12. Februar 2026 bekannt.

Änderung des Dividendenvorschlags

Der Aufsichtsrat der SMW hat in seiner heutigen Sitzung am 9. März 2026 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,05 € je Aktie (zuvor angekündigt: 0,26 € je Aktie) zur Beschlussfassung vor.

Die Anpassung des Dividendenvorschlags erfolgt im Rahmen einer gezielten Stärkung der Liquiditäts- und Investitionskraft der Gesellschaft. Angesichts der laufenden Bauprojekte sowie weiterer geplanter Investitionen in den Immobilienbestand sollen die verfügbaren Mittel vorrangig für die Umsetzung der Wachstumsstrategie der SMW eingesetzt werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass die Stärkung der Liquidität im Interesse einer nachhaltigen Wertsteigerung für alle Aktionäre liegt.

Ankündigung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots

Darüber hinaus haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot an alle Aktionäre der SMW zu veröffentlichen. Das Angebot sieht den Erwerb von bis zu 40.000 eigenen Aktien zu einem Preis von 5,00 € je Aktie mit einem Gesamtvolumen von 200.000 € vor.

Der Erwerb erfolgt auf Grundlage der von der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juli 2022 unter Tagesordnungspunkt 5 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späteren Verwendung. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien mit einem Anteil am Grundkapital von insgesamt bis zu 10 % beschränkt und gilt bis zum 25. Juli 2027. Der Erwerb kann gemäß lit. c) (2) des Ermächtigungsbeschlusses mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen.

Die Ermächtigung wurde im Rahmen des Aktienrückkaufs 2025 erstmalig mit einem Teilbetrag von 50.000 Aktien ausgenutzt; diese Aktien wurden anschließend eingezogen und das Grundkapital von 3.980.000 € auf 3.930.000 € herabgesetzt. Die Gesellschaft hält derzeit 6.095 eigene Aktien (ca. 0,16 % des Grundkapitals). Der geplante Erwerb bewegt sich damit innerhalb der gesetzlichen Grenze des § 71 Abs. 2 AktG.

Die erworbenen Aktien sollen gemäß lit. f) des Ermächtigungsbeschlusses eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalherabsetzung zu ändern.

Die RCM Beteiligungs AG als Konzernmuttergesellschaft wird keine Aktien im Rahmen des Rückkaufangebots einreichen.

Das Rückkaufangebot soll kurzfristig nach Vereinbarung der Abwicklungsmodalitäten beginnen. Die detaillierten Angebotsunterlagen werden im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Maßgeblich für das Rückkaufangebot sind ausschließlich die in den Angebotsunterlagen enthaltenen Bedingungen.

Sofern die Anzahl der angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen übersteigt, erfolgt die Zuteilung im Verhältnis der angedienten Aktien. Eine bevorrechtigte Berücksichtigung geringer Stückzahlen kann vorgesehen werden.

Ausblick und weitere Informationen

Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr 2026 von den getätigten Investitionen in Bauprojekte und der positiven Mietentwicklung profitieren und wieder an das Niveau früherer Projektrealisierungen anknüpfen wird.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ‘U.S. persons’ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ‘Securities Act’) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.