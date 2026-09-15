SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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15.09.2026 15:16:13

EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend

EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend

15.09.2026 / 15:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend

Niestetal, 15. September 2026 – Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar Technology AG, Jürgen Reinert, hat heute den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er in den kommenden Wochen krankheitsbedingt seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht ausüben kann.

SMA wird vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt.

Olaf Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernimmt dabei bis auf weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben von Jürgen Reinert als Sprecher.

 

Kontakt:

Thomas Fritsche

Investor Relations

thomas.fritsche@sma.de

Tel.: +49 (0)561 / 9522-1404



Ende der Insiderinformation

15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Telefon: +49 (0)561 / 9522 - 0
Fax: +49 (0)561 / 9522 - 100
E-Mail: investor.relations@sma.de
Internet: http://www.sma.de
ISIN: DE000A0DJ6J9
WKN: A0DJ6J
Indizes: SDAX, TecDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Q6JQHI8X451Q21
EQS News ID: 2399592

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399592  15.09.2026 CET/CEST

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13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 57,05 -1,38% SMA Solar AG

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