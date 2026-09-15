SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
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15.09.2026 15:16:13
EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend
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EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend
Niestetal, 15. September 2026 – Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar Technology AG, Jürgen Reinert, hat heute den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er in den kommenden Wochen krankheitsbedingt seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht ausüben kann.
SMA wird vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt.
Olaf Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernimmt dabei bis auf weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben von Jürgen Reinert als Sprecher.
Kontakt:
Thomas Fritsche
Investor Relations
thomas.fritsche@sma.de
Tel.: +49 (0)561 / 9522-1404
Ende der Insiderinformation
15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)561 / 9522 - 0
|Fax:
|+49 (0)561 / 9522 - 100
|E-Mail:
|investor.relations@sma.de
|Internet:
|http://www.sma.de
|ISIN:
|DE000A0DJ6J9
|WKN:
|A0DJ6J
|Indizes:
|SDAX, TecDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Q6JQHI8X451Q21
|EQS News ID:
|2399592
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2399592 15.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SMA Solar AG
|
15:31
|SMA Solar: Vorstandsvorsitzender krank - Heyden übernimmt vorerst (dpa-AFX)
|
15:16
|EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend (EQS Group)
|
15:16
|EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: CEO Absent Due to Illness (EQS Group)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
14.09.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|57,05
|-1,38%
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