EQS-Adhoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

EQS-Ad-hoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand



26.10.2026 / 22:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

Salzgitter, 26. Oktober 2026 – Kai Oppermann, das für die Bereiche Personal, Projektmanagement, Entwicklung und Konstruktion, Einkauf und Lieferantenmanagement sowie Qualitätswesen zuständige Vorstandsmitglied der SMAG Mobile Antenna Masts AG (ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1, die „Gesellschaft“), hat sein Amt als Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft zum Ablauf des 15. Novembers 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt.

Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat heute mit Wirkung zum 16. November 2026 Herrn Alexander Güntzel bis zum 31. Dezember 2028 in den Vorstand der Gesellschaft und als neuen Chief Operating Officer bestellt. Herr Güntzel wird sich schwerpunktmäßig auf die Skalierung der Produktion und das Qualitätswesen fokussieren.

Kontakt:

SMAG Mobile Antenna Masts AG

Windmühlenbergstraße 20–22

38259 Salzgitter

Deutschland

Investor Relations:

Jasmin Dentz

E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de

Telefon: +49 69 97124731