SMAG Mobile Antenna Masts Aktie
WKN DE: A42FR1 / ISIN: DE000A42FR12
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26.10.2026 22:23:03
EQS-Adhoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand
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EQS-Ad-hoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand
Salzgitter, 26. Oktober 2026 – Kai Oppermann, das für die Bereiche Personal, Projektmanagement, Entwicklung und Konstruktion, Einkauf und Lieferantenmanagement sowie Qualitätswesen zuständige Vorstandsmitglied der SMAG Mobile Antenna Masts AG (ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1, die „Gesellschaft“), hat sein Amt als Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft zum Ablauf des 15. Novembers 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt.
Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat heute mit Wirkung zum 16. November 2026 Herrn Alexander Güntzel bis zum 31. Dezember 2028 in den Vorstand der Gesellschaft und als neuen Chief Operating Officer bestellt. Herr Güntzel wird sich schwerpunktmäßig auf die Skalierung der Produktion und das Qualitätswesen fokussieren.
Kontakt:
SMAG Mobile Antenna Masts AG
Investor Relations:
Jasmin Dentz
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMAG Mobile Antenna Masts AG
|Windmühlenbergstraße 20-22
|38259 Salzgitter
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@smag.de
|Internet:
|https://www.smag.de/
|ISIN:
|DE000A42FR12
|WKN:
|A42FR1
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|391200Z3U78MGO36H028
|EQS News ID:
|2422574
|Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422574 26.10.2026 CET/CEST
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