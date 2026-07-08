EQS-Adhoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest

EQS-Ad-hoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest



08.07.2026 / 19:42 CET/CEST

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SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest

Salzgitter (Deutschland), 8. Juli 2026 - Die SMAG Mobile Antenna Masts AG (die „Gesellschaft“ oder „SMAG“), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat heute den endgültigen Angebotspreis (der „Angebotspreis“) für ihren Börsengang (das „Angebot“) auf EUR 46 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 2.817.500 Aktien der Gesellschaft platziert, bestehend aus 650.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die „Neuen Aktien“), 1.800.000 bestehenden Aktien (die „Verkaufsaktien“) aus dem Bestand der SMAG Group GmbH (der „Abgebende Aktionär“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der AEQUITA SE & Co. KGaA, sowie 367.500 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsaktien“, und zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die „Angebotsaktien“).

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 129,6 Mio. unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 259,9 Mio. belaufen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli 2026 unter dem Handelssymbol „1SMA“ und der ISIN / WKN DE000A42FR12 / A42FR1 aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am oder um den 14. Juli 2026 erfolgen.

Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot.

Die Gesamtzuteilung für Privatanleger, die Zeichnungsaufträge über DirectPlace platziert haben, beträgt 2.338 Angebotsaktien. Zeichnungsaufträge von Privatanlegern wurden mit 100 % des jeweiligen Ordervolumens zugeteilt, wobei Aufträge unter 5 Aktien nicht bedient wurden. Die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission veröffentlichten „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ wurden beachtet.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Antennenmastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.



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