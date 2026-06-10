Smart Equity Aktie
WKN DE: A0SMVD / ISIN: DE000A0SMVD5
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10.06.2026 17:40:33
EQS-Adhoc: Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis
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EQS-Ad-hoc: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smart Equity AG
|Lütticher Straße 8a
|50674 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@smartequityag.de
|Internet:
|www.smartequityag.de
|ISIN:
|DE000A0SMVD5
|WKN:
|A0SMVD
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2343604
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2343604 10.06.2026 CET/CEST
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