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10.06.2026 17:40:33

EQS-Adhoc: Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

EQS-Ad-hoc: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

10.06.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Smart Equity AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von
rund 234 TEUR ab (Vorjahr: 932 TEUR).

Köln, 10. Juni 2026

Der Vorstand
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Eleni Issels
Vorständin der Smart Equity AG,
Lütticher Straße 8a, 50674 Köln

E-Mail: info@smartequityag.de
Internet: www.smartequityag.de



Ende der Insiderinformation

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smart Equity AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
E-Mail: info@smartequityag.de
Internet: www.smartequityag.de
ISIN: DE000A0SMVD5
WKN: A0SMVD
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2343604

 
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2343604  10.06.2026 CET/CEST

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