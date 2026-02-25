Smartbroker Aktie

Smartbroker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609

25.02.2026 14:55:43

EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026

EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026

25.02.2026 / 14:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026

Berlin, 25.  Februar 2026 – Die Smartbroker Holding AG erreichte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen auf Gruppenebene Umsatzerlöse in Höhe von voraussichtlich ca. € 69 Mio. (Geschäftsjahr 2024: € 52 Mio.) Damit wird der bisherige Prognosekorridor von € 65 Mio. bis € 70 Mio. eingehalten.
Das konsolidierte operative EBITDA* wird voraussichtlich bei rund € 0 Mio. (Geschäftsjahr 2024: € 1,4 Mio.) und auch innerhalb des bisherigen Prognosekorridors von € -1,5 Mio. bis € 1,5 Mio. liegen.
Im Bereich Transaktionen konnten ca. 77.000 Neukunden für den Smartbroker+ akquiriert werden, was leicht unter den Erwartungen der Gesellschaft liegt (bisherige Prognose: 80.000 Neukunden).
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 67 bis 72 Mio. (Analystenschätzung: 73 Mio.) und rechnet mit einem operativen EBITDA* zwischen € -1,5 Mio. und € 1,5 Mio. (Analystenschätzung: € 4 Mio.).
Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand für 2026 ca. 100.000 Neukunden für den Smartbroker+.

* Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (nach Kundenakquisekosten).

Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender
 


Ende der Insiderinformation

25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382
Fax: +49 (0)30 20 456 500
E-Mail: info@smartbroker-holding.de
Internet: www.smartbroker-holding.de
ISIN: DE000A2GS609
WKN: A2GS60
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281514

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281514  25.02.2026 CET/CEST

