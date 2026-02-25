Smartbroker Aktie
WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609
|
25.02.2026 14:55:43
EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026
|
EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026
Berlin, 25. Februar 2026 – Die Smartbroker Holding AG erreichte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen auf Gruppenebene Umsatzerlöse in Höhe von voraussichtlich ca. € 69 Mio. (Geschäftsjahr 2024: € 52 Mio.) Damit wird der bisherige Prognosekorridor von € 65 Mio. bis € 70 Mio. eingehalten.
Das konsolidierte operative EBITDA* wird voraussichtlich bei rund € 0 Mio. (Geschäftsjahr 2024: € 1,4 Mio.) und auch innerhalb des bisherigen Prognosekorridors von € -1,5 Mio. bis € 1,5 Mio. liegen.
Im Bereich Transaktionen konnten ca. 77.000 Neukunden für den Smartbroker+ akquiriert werden, was leicht unter den Erwartungen der Gesellschaft liegt (bisherige Prognose: 80.000 Neukunden).
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 67 bis 72 Mio. (Analystenschätzung: 73 Mio.) und rechnet mit einem operativen EBITDA* zwischen € -1,5 Mio. und € 1,5 Mio. (Analystenschätzung: € 4 Mio.).
Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand für 2026 ca. 100.000 Neukunden für den Smartbroker+.
* Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (nach Kundenakquisekosten).
Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 2 04 56 382
|Fax:
|+49 (0)30 20 456 500
|E-Mail:
|info@smartbroker-holding.de
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|ISIN:
|DE000A2GS609
|WKN:
|A2GS60
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281514
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2281514 25.02.2026 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Smartbroker Holding AG
|12,05
|-2,03%
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.