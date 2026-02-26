EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der Strategie 2026 zur Stärkung des globalen Geschäfts im Untertagebergbau und Tunnelbau

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Strategische Unternehmensentscheidung

SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der Strategie 2026 zur Stärkung des globalen Geschäfts im Untertagebergbau und Tunnelbau



26.02.2026 / 10:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der Strategie 2026 zur Stärkung des globalen Geschäfts im Untertagebergbau und Tunnelbau

Hamm, 26. Februar 2026 – Der Vorstand der SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2) erwartet, dass die Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 im Rahmen der im August des Vorjahres veröffentlichten Prognose liegen wird, die einen Konzernumsatz zwischen 100 Mio. EUR und 120 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 0,5 Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR vorsieht. Für das Geschäftsjahr 2026 hat der Vorstand heute seine Umsatz- und Ergebnisplanung verabschiedet und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 1 Mio. EUR und 2 Mio. EUR.

Darüber hinaus haben Vorstand und Aufsichtsrat der SMT Scharf AG heute die Strategie 2026 mit der Neuausrichtung der weltweiten Geschäftsaktivitäten im Untertagebau und Tunnelbau beschlossen. Der strategische Fokus liegt auf der Optimierung der Effizienz in den globalen Lieferketten und der Integration der Konzernstandorte. Ebenso stehen die Diversifizierung des Produktportfolios als Teil der Gesamtstrategie im Bereich Elektromobilität und die Entwicklung emissionsarmer intelligenter Transportlösungen für die weltweit steigende Nachfrage im Vordergrund. SMT Scharf wird leichte Elektrofahrzeuge (LEVs) und batteriebetriebene Transportlösungen für den Einsatz im untertägigen Kohle- und Nicht-Kohlebergbau sowie auf Tunnelbaustellen entwickeln und produzieren. Die Entwicklung und Herstellung der Produkte soll hauptsächlich in China erfolgen und wird von den Tochtergesellschaften der SMT Scharf Gruppe weltweit unterstützt, um die hohe Branchenexpertise und die Vorteile der chinesischen Lithiumbatterien zu nutzen.

Nach der Stilllegung des operativen Geschäftsbetriebs der kanadischen Tochtergesellschaft RDH Mining Equipment Ltd. mit Sitz in Alban, Ontario, enthält die neue Strategie 2026 weitere strategische Maßnahmen, darunter Personalmaßnahmen, die umgesetzt werden, um die SMT Scharf AG und SMT Scharf GmbH, beide mit Sitz in Hamm, Deutschland, sowie die Scharf Mining Machinery (Xuzhou) Ltd. mit Sitz in Xuzhou, China, neu auszurichten. Es werden Verhandlungen mit den betroffenen Mitarbeitern und den zuständigen Betriebsräten an den jeweiligen Standorten geführt, um sicherzustellen, dass der Personalabbau so sozialverträglich wie möglich umgesetzt wird. Ziel ist es, die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens mittel- und langfristig zu sichern. In diesem Zusammenhang berücksichtigt die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erwartete einmalige Ergebniseffekte aus der strategischen Neuausrichtung.

Künftig wird sich das operative Geschäft der SMT Scharf GmbH in Hamm, Deutschland, auf das Segment Tunnellogistik und das damit verbundene After-Sales-Geschäft weltweit konzentrieren. Darüber hinaus wird die SMT Scharf AG zentrale Stabsfunktionen in den Bereichen Shareholder Engagement, F&E, Beschaffung, Produktqualität und Konzernsynergien ausbauen, um eine nachhaltige, konzernweite Integration sicherzustellen und die Kundenbedürfnisse nach emissionsarmen und hocheffizienten Transportlösungen noch besser zu bedienen.

Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-