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WKN DE: A3DRAE / ISIN: DE000A3DRAE2

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28.10.2026 16:40:43

EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 und Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SMT Scharf AG: Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 und Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

28.10.2026 / 16:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMT Scharf AG: Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 und Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Hamm, 28. Oktober 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) hat auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 und der jüngsten Marktentwicklungen heute eine Neueinschätzung der Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2026 vorgenommen. Demnach erreichte die SMT Scharf AG auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 51,5 Mio. EUR (9M/2025: 70,9 Mio. EUR) sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 0,0 Mio. EUR (9M/2025: 2,4 Mio. EUR). Belastet wurde die Entwicklung vor allem durch eine eingetrübte Investitionsbereitschaft in den relevanten Absatzmärkten im Kohlebergbau und der Tunnellogistik, was zu einem deutlichen Rückgang des Neuanlagengeschäfts gegenüber dem Vorjahreszeitraum führte. Neben fehlenden Deckungsbeiträgen infolge geringerer Umsätze belastete im dritten Quartal die unerwartete Beendigung eines Tunnelprojekts im Mittleren Osten das Ergebnis. Hieraus entstanden einmalige Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

Vor diesem Hintergrund und in der Erwartung einer weiterhin verhaltenen Investitionsbereitschaft im vierten Quartal passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und rechnet nunmehr mit einem Konzernumsatz zwischen 75 Mio. EUR und 85 Mio. EUR (bisher: 95 Mio. EUR bis 115 Mio. EUR) sowie einem EBIT zwischen -0,5 Mio. EUR und -1,5 Mio. EUR (bisher: 1 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR).

Den vollständigen Quartalsbericht zum 30. September 2026 wird SMT Scharf am 29. Oktober 2026 veröffentlichen.
Kontakt

Investor Relations
cometis AG
Thorben Burbach
Tel: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

 

-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-

 



Ende der Insiderinformation

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Telefon: +49 2381 960-01
Fax: +49 2381 960-311
E-Mail: info@smtscharf.com
Internet: www.smtscharf.com
ISIN: DE000A3DRAE2
WKN: A3DRAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900TCSTU65K7JHJ28
EQS News ID: 2423986

 
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2423986  28.10.2026 CET/CEST

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