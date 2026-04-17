SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie
WKN: 720370 / ISIN: DE0007203705
|
17.04.2026 11:32:34
EQS-Adhoc: SNP: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung
|
EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
SNP: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung
Vor dem Hintergrund anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten bestätigt SNP trotz der starken Ergebnisentwicklung im ersten Quartal den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Demnach erwartet das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung des EBIT im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Die Angaben dieser Mitteilung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Die vollständigen Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 werden am 7. Mai 2026 veröffentlicht.
Ende der Insiderinformation
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
|Fax:
|+49 6221 6425 20
|E-Mail:
|investor.relations@snpgroup.com
|Internet:
|www.snpgroup.com
|ISIN:
|DE0007203705
|WKN:
|720370
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2310510
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2310510 17.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Analysen zu SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Aktien in diesem Artikel
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|83,60
|2,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.